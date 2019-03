Een geheim militair programma en een after live. De series van week 10

After Life

Ricky Gervais (The Office, Extras) gaat een nieuwe richting op met zijn eerste Netflix-serie. Voor het eerst heeft hij namelijk iets gemaakt dat gemaakt is om te bingen. De duistere comedy After Life vertelt het verhaal van een regionale journalist die na de dood van zijn vrouw denkt dat hij niks meer heeft om voor te leven en daarom doet wat hij wil. Netflix, acht afleveringen.

Secret City 2

Complotten, politieke intriges en hackers: de Australische serie Secret City deed het goed bij liefhebbers van series als Homeland en House of Cards. Anna Torv, ook sterk in Mindhunter, keert in het tweede seizoen terug als journalist Harriet Dunkley. Ze ontdekt een geheim militair programma waar zelfs de premier van Australië niks van weet. Netflix, zes afleveringen.

Springvloed 2

Scandi-thrillers zijn misschien niet meer zo hot als een paar jaar geleden, maar voor de liefhebber blijft er genoeg keus. Beide seizoenen van de Zweedse misdaadserie Springvloed zijn bijvoorbeeld on demand beschikbaar. De jonge rechercheur Olivia Rönning en veteraan Tom Stilton komen elkaar ook in seizoen 2 tegen. Ziggo Movies & Series XL, tien afleveringen.

The Split

De Nederlandse acteur Barry Atsma speelt een belangrijke rol in The Split, een BBC-reeks over echtscheidingsadvocaat Hannah Stern (Nicola Walker). Wanneer ze overstapt naar een concurrerend advocatenkantoor komt ze tegenover haar zus en haar moeder te staan. NPO Start Plus, zes afleveringen.