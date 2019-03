Dode en twaalf gewonden door koolmonoxide in woning Den Haag

In Den Haag is donderdag iemand om het leven gekomen door koolstofmonoxidevergiftiging. Dat meldt de politie. Twaalf mensen, onder wie vier agenten, ademden het gas ook in en moesten naar het ziekenhuis.

Vooralsnog lijkt het er volgens een woordvoerder van de politie niet op dat een of meerdere van de twaalf gewonden in kritieke toestand verkeren. Het koolstofmonoxide-gehalte in hun bloed was gevaarlijk hoog, laat de politie weten. In het ziekenhuis moeten ze zuurstof inademen totdat er weer sprake is van normale bloedwaarden.

Acht mensen die onwel zijn geworden, bevonden zich in de woningen rondom die van de overleden persoon. De vier agenten waren in de Weimarstraat in het westen van de stad de woning van de dode binnengegaan. Over het geslacht of de leeftijd van de dode wil de politie nog niets zeggen.

Koolstofmonoxide is een kleur- en reukloos gas, dat dodelijk is wanneer iemand er te veel van inademt. In woningen komt het gas vooral vrij uit defecte kachels en cv-ketels. Inmiddels zijn de Haagse woningen waar het gas hing gelucht en is het gevaar volgens de politie geweken.