Celstraffen van 23 en 24 jaar geëist voor liquidatie Nieuwegein

Justitie heeft gevangenisstraffen van 23 en 24 jaar geëist tegen twee mannen die verdacht worden van een liquidatie in Nieuwegein in november 2017. De eis is relatief hoog omdat de verdachten medeweggebruikers in gevaar brachten tijdens een wilde achtervolging door de politie, meldt het OM donderdag.

Een 25-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van poging tot moord, tegen hem is een celstraf van 24 jaar geëist. Hij maakte gebruik van zijn zwijgrecht.

Een eveneens 25-jarige man uit Amstelveen is medeplegen van de liquidatie ten laste gelegd, vanwege gevaarlijk weggedrag is naast de celstraf ook een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden geëist. Hij verklaarde dat hij niet wist dat er een liquidatie werd gepleegd, de verdachte dacht dat hij betrokken was bij een ripdeal. Het OM vindt deze verklaring ongeloofwaardig.

‘Dollemansrit met diverse aanrijdingen’

Op 28 november 2017 hoorden bewoners van de Appolobrug in Nieuwegein een reeks doffe knallen. In zijn auto voor zijn woning werd een 43-jarige man neergeschoten. Er zou zeker twaalf keer zijn geschoten. Buurtbewoners en zijn partner troffen het slachtoffer hevig bloedend aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Een getuige meldde aan de politie dat een man met een zwarte capuchontrui bij iemand in een zwarte auto stapte, waarna zij op hoge snelheid wegrijden. Deze auto werd korte tijd later in de nabijgelegen gemeente Vleuten in brand gestoken. Getuigen zagen dat de mannen wegreden in een Volkswagen Golf en gaven het kenteken door aan de politie die de achtervolging inzette. Wat volgde is, zo schrijft het OM:

“Een dollemansrit waarbij de bestuurder van de Golf diverse aanrijdingen veroorzaakt. Pas in Amsterdam kan de auto tot stoppen gedwongen worden en kan de politie de twee inzittenden inrekenen”.

In de auto vond de politie diverse kledingstukken waar kruitsporen op worden aangetroffen en glassplinters die “passen bij de kapot geschoten ruiten van de auto van het slachtoffer”, schrijft justitie. Ander bewijs voor de betrokkenheid van de verdachten bij de liquidatie zijn spraak- en tekstberichten op een in beslag genomen telefoon en in de gevangenis afgeluisterde gesprekken. De mannen spraken over de voorbereidingen en hun rol in de uitvoering van de moord.

De twee verdachten worden ook vervolgd voor het in brand steken van de vluchtauto, verboden wapenbezit en het bezit van drugs. Daarnaast wil het OM dat zij de nabestaanden een schadevergoeding betalen van ruim vijftigduizend euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.