‘Bone Chair’ van Joris Laarman geveild voor 825.000 euro

Een zogeheten Bone Chair (2006) van de Nederlandse ontwerper Joris Laarman is woensdagavond bij Christie’s in Londen geveild voor omgerekend 825.000 euro. Het is daarmee het duurste geveilde 21ste-eeuwse meubel. In 2009 bracht het 20ste-eeuwse Drakenstoeltje van Eileen Gray bracht 22 miljoen euro op.

Joris Laarman (1979), oud student van de Design Academy Eindhoven, werd de afgelopen vijftien jaar wereldberoemd met experimentele ontwerpen waarbij hij pioniert met nieuwe technologie.

Voor zijn aluminium bottenstoelen gebruikte hij software van een Duitse hoogleraar die de principes van botgroei onderzocht, om op die manier auto-onderdelen lichter te maken. De computer berekende waar de constructie van Laarmans stoel dik en stevig moet zijn, en waar licht en dun.

Van Laarmans stoel zijn twaalf exemplaren gemaakt die dertien jaar geleden voor 18.000 euro werden verkocht. Het Museum of Modern Art in New York bezit een exemplaar, het Centraal Museum in Utrecht en het Rijksmuseum Amsterdam heeft een exemplaar in bruikleen van de ontwerper.

Laarman reageert lacherig op het nieuws: „Dit is redelijk absurd. Aan de ene kant is het alsof je kind een grote prijs wint. Aan de andere kant denk ik: laten we het alsjeblieft hebben over interessante mooie nieuwe dingen maken.”