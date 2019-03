Bekvechten over van alles, behalve over de provincie

Het was het eerste landelijke televisiedebat voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar dat zou je bijna vergeten. De landelijke fractievoorzitters voerden het debat, en de gekozen stellingen hadden weinig te maken met provinciale politiek. Vooral de derde stelling van RTL – ‘De politiek moet tradities als Zwarte Piet en vuurwerk beschermen’ – leidde tot fikse confrontaties. Hoewel de fractievoorzitters zelf ook constateerden dat het best raar is om in maart over Sinterklaas en oud en nieuw te debatteren, hield dat ze niet tegen om te bekvechten. Alleen Lodewijk Asscher (PvdA) weigerde zijn rode of groene lamp in te drukken. Zijn redenering was: „Het is 7 maart, potdorie. Op 20 maart gaat het over de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.” PVV-leider Geert Wilders riposteerde dat het juist „over onze cultuur gaat, en wie wij zijn”.

Vooraf waren ze nog alleraardigst tegen elkaar, toen ze bijna twintig minuten lang op een kluitje in de hal moesten wachten voor ze de zaal in mochten, omringd door journalisten, fotografen en draaiende camera’s. „Pak ze!”, zei Jesse Klaver (GroenLinks) tegen Lilian Marijnissen (SP). „Veel succes, jongen”, zei Sybrand Buma (CDA) tegen Thierry Baudet (Forum voor Democratie). „Succes Geert!”, zei Rob Jetten (D66) met een knipoog tegen zijn PVV-collega.

Favoriete mikpunt

Naast de debatten over de stellingen die vooraf waren bepaald mochten de fractievoorzitters elkaar ook uitdagen voor één op één debatten. Klaas Dijkhoff was het favoriete mikpunt van de avond. Meteen na aanvang van het debat was hij degene tot wie Geert Wilders en Lodewijk Asscher zich richtten. Eigenlijk wilde Wilders premier Rutte uitdagen, zei hij. „Oh, die is er niet? Dan zijn assistent maar, de heer Dijkhoff.” De PVV-leider wilde van de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij weten waarom er niets terecht is gekomen van de belofte dat ‘mensen fors zouden profiteren van de economische groei’. Dijkhoff bleef kalm. „We zijn goed uit de crisis gekomen, maar het is niet zo dat de hemel dan meteen openbreekt.”

Asscher verweet zijn VVD-collega even later dat hij kiest voor de multinationals in plaats van de mensen. Volgens Dijkhoff is er 6 miljard euro geïnvesteerd in de publieke sector. Maar, zei hij: „Ik zeg niet dat dat genoeg is. We hopen in Rutte IV nog meer te kunnen doen.” Ook Lilian Marijnissen koos ervoor om Dijkhoff één op één te ondervragen, over de failliete ziekenhuizen. Het CDA en GroenLinks kozen elkaar als favoriete opponent.

Aan het RTL-debat mochten de fractievoorzitters van de acht grootste partijen in de peilingen deelnemen. Zo viel regeringspartij ChristenUnie buiten de boot, en mocht Forum voor Democratie, die met slechts twee zetels in de Tweede Kamer zit, wél deelnemen.

Lees ook: Dit zijn alle factchecks van het RTL-debat

Bij het debat was grofweg de helft van de deelnemers onervaren. Voor Rob Jetten van D66 was het de eerste keer dat hij deelnam aan een verkiezingsdebat op de landelijke televisie. Hij had veel feiten in zijn hoofd gestampt en probeerde zich dominant op te stellen. Ook voor de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, was het een vuurdoop. Aan het begin van het debat mopperde hij nog dat anderen hem steeds in de rede vielen, maar na de eerste pauze liet hij zijn opponent Jesse Klaver nauwelijks aan het woord. Toen die hem daarop aansprak, zei hij van zijn concurrenten geleerd te hebben.

Enige vrouw

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bleef ontspannen, ondanks alle aanvallen. Marijnissen voerde vorig jaar weliswaar debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar was nog niet erg stevig. Ze maakte er gebruik van dat ze de enige vrouw was tijdens het debat en refereerde aan de andere fractievoorzitters als „de pakken”.

Hét thema van deze verkiezingen, klimaat, kwam uitvoerig aan bod. De eerste stelling ging hierover.

Iedereen viel Thierry Baudet aan, die de doelstellingen van het kabinet om de CO 2 -uitstoot fors terug te dringen „absurd en onhaalbaar” noemt en „een van de allerstomste voornemens die ik me kan heugen in de hele Nederlandse politieke geschiedenis”. GroenLinks-leider Jesse Klaver bleef optimistisch, zei hij, aangezien het in de politiek nog nooit zo vaak over het klimaat is gegaan.

Dat was ook de conclusie van D66-fractievoorzitter Jetten: „Twee jaar geleden wilde de VVD nog niets doen. De VVD komt langzaamaan ook in de groen-stand.” Volgens hem komt dat doordat de liberalen in een coalitie zitten met D66.