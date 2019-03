Ik laat in een druilerig park mijn hond uit. In de verte zie ik een ouder stel achter hun rollators uit de bosjes komen. Zij met hippe roze baret en hij met ringbaardje en geruite pet. Zonder aannames wil ik hen vriendelijk groeten. De dame is mij echter voor: „Goedemorgen, wenst u een pepermuntje uit de Pepermuntboom?” Voordat ik antwoord kan geven, stiefelt zij met haar rollator over de natte bladeren richting een boom. In de holle stam staat fier een rol pepermunt. Alstublieft, ze geeft mij een pepermunt. Ze voegt ondeugend toe: „Vandaag hebben wij besloten dat alles anders wordt.” Ze knikken elkaar uitbundig toe en vervolgen samen hun pad.

