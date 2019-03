AIVD: leiding islamitische school Amsterdam had banden met terreurbeweging

Inlichtingendienst AIVD heeft burgemeester Halsema van Amsterdam geïnformeerd over de anti-democratische gedragingen op het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Leidinggevenden binnen die school onderhielden banden met terroristen, aldus de AIVD. Burgemeester Halsema heeft naar aanleiding van de signalen donderdag het ontslag geëist van het voltallige schoolbestuur. Tot de leiding is opgestapt worden alle gemeentelijke subsidies bevroren.

Het is uniek dat een waarschuwing van een inlichtingendienst over een school openbaar gemaakt wordt. Dit doet de gemeente om ouders te informeren over de „zeer zorgelijke situatie op de school”. Ouders kunnen nog tot 15 maart van school wisselen. De gemeente heeft een informatienummer geopend.

Het Cornelius Haga Lyceum opende haar deuren in september 2017, na zes jaar juridisch getouwtrek. Het ministerie van Onderwijs wilde de school tegenhouden omdat er geen vertrouwen was in het bestuur. Een van de redenen was dat een toenmalig bestuurslid steun uitsprak voor terreurbeweging IS en de rest van het bestuur daar niet onmiddellijk afstand van nam. Omdat volgens de wet aan een bijzondere school vooraf geen eisen mogen worden gesteld, kwam Cornelius Haga er toch.

Lees over een protest van het Haga Lyceum bij de Onderwijsinspectie: Islamitische school laat zich een positief rapport niet ontnemen

‘Positief rapport’

Vorige maand stond de onderwijsinspectie op het punt een relatief positief rapport over Cornelius Haga te publiceren. Maar voor publicatie ontving de inspectie „ernstige signalen” over de school en het bestuur, waarna het rapport is uitgesteld. Daarop kwamen leerlingen en leraren voor het hoofdkantoor van de inspectie in Utrecht demonstreren. Nu blijkt dat de ernstige signalen van de AIVD kwamen.

Volgens de inlichtingendienst worden de leerlingen van het Cornelius Haga beïnvloed door „richtinggevende personen” die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren. Tussen 2009 en 2012 hadden zij banden met de terroristische organisatie het Kaukasus Emiraat, verantwoordelijk voor aanslagen in Rusland. In een brief aan de gemeenteraad stelt burgemeester Halsema dat een veilige en democratische vorming van leerlingen op de school niet is gewaarborgd, omdat Cornelius Haga een parallelle samenleving bevordert. Ook noemt Halsema het onacceptabel dat leerlingen worden beïnvloed door mensen die zich inlaten met jihadisten.

De school zou bovendien onderzoek van de onderwijsinspectie belemmeren. Zo werd vlak voor een bezoek van de inspectie „bewust” een godsdienstles geschrapt. Ondertussen zou de school de leerlingen de helft van hun tijd willen laten wijden aan de salafistische geloofsleer. Afgelopen woensdag werd het de inspectie door het bestuur zelfs onmogelijk gemaakt onderzoek te doen. Burgemeester Halsema heeft van het bestuur geëist dat de inspectie onmiddellijk toegang krijgt tot de school. Onbekend is of de bestuurders van Cornelius Haga hieraan gehoor geven.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, wijst er in een brief op dat de signalen over Cornelius Haga passen in een breder beeld waarbij salafisten allerlei educatieve projecten oprichten. Zij zamelen hiervoor geld in binnen- en buitenland in. De NCTV ziet hierin een zorgelijke ontwikkeling omdat sommige van deze salafistische aanjagers onverdraagzaamheid, intolerantie of haat prediken en daarmee kunnen aanzetten tot extremisme.