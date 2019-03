Vrouw gedood, cipiers gewond na ‘terreurdaad’ in Franse gevangenis

Een 27-jarige man heeft in een zwaarbewaakte gevangenis in Frankrijk twee cipiers aangevallen, volgens de Franse minister van Justitie Nicole Belloubet met een terroristisch motief. De man opende de aanval tijdens een bezoek van zijn vriendin, met wie hij zich vervolgens tien uur lang verschanste in de gevangenis. De vrouw werd doodgeschoten, de man aangehouden. Een van de twee cipiers raakte ernstig gewond aan zijn borst, de ander liep snijwonden aan zijn gezicht en rug op, meldt persbureau AFP.

Michaël Chiolo zat vast in Condé-sur-Sarthe, een van de twee zwaarst bewaakte gevangenissen van Frankrijk, voor onder meer een roofmoord op een man van in de tachtig. In de gevangenis is hij geradicaliseerd, aldus AFP. Hij zou de dood van Chérif Chekatt hebben willen wreken, zo heeft hij volgens justitie gezegd. Die werd door de politie doodgeschoten nadat hij in december op de kerstmarkt van Straatsburg vijf mensen had gedood. Chiolo zat een gevangenisstraf uit van dertig jaar.

Keramisch mes

Chiolo werd dinsdag uiteindelijk aangehouden door een speciale eenheid van de politie. Hij heeft bij zijn aanval een keramisch mes gebruikt, aldus Alassanne Sall van de gevangenis waar de man vastzat. Dat materiaal is door de beveiliging moeilijk te onderscheppen omdat de detectiepoortjes er niet op reageren. Volgens de vakbond kunnen dergelijke messen alleen gevonden worden door iemand te fouilleren, maar dat zou voor bezoekers niet toegestaan zijn. Justitieminister Belloubet denkt dat de vriendin van de man het mes heeft meegenomen.

Sall spreekt van een “moordpoging”. “De bezoekersruimte was een slagveld.” Volgens Belloubet staat buiten kijf dat het gaat om een terreurdaad. Rémy Heitz, de openbaar aanklager in Parijs aan wie het dossier nu is overgedragen, zegt dat de man tijdens zijn aanval “Allahoe akbar” riep. Naast de aanvaller zijn er volgens justitie nog twee aanhoudingen verricht. Belloubet heeft een onderzoek naar het incident aangekondigd.