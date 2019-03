VN waarschuwt voor slechtste Noord-Koreaanse oogst in tien jaar

De oogst in Noord-Korea is de slechtste in meer dan tien jaar. Daarvoor waarschuwt Tapan Mishra, die namens de Verenigde Naties hulp in het land coördineert. De voedselproductie was in 2018 ruim 9 procent lager dan een jaar eerder. Dat terwijl al zo’n 11 miljoen Noord-Koreanen onvoldoende voedzaam eten, schoon drinkwater en voorzieningen als gezondheidszorg hebben. De dictatuur had de VN al gewaarschuwd dat de voedseltekorten groter dreigen te worden.

Volgens Mishra hebben dit jaar 3,8 miljoen Noord-Koreanen humanitaire hulp nodig om te kunnen overleven. De kosten daarvan bedragen 120 miljoen dollar (106 miljoen euro).

Vorig jaar werd maar 24 procent van het benodigde bedrag voor humanitaire hulp ingezameld, “waarmee het een van de slechtst gefinancierde humanitaire programma’s ter wereld was”. Als dat niet verandert, komen dit jaar programma’s in gevaar die voor miljoenen van levensbelang zijn, zo waarschuwt hij naar aanleiding van een nieuw rapport over de “behoeften en prioriteiten” die de VN voor dit jaar stelt (pdf).

‘Volledige generatie’

“Wijdverspreide ondervoeding bedreigt een volledige generatie kinderen”, schrijft Mishra. Een op de vijf kinderen is chronisch ondervoed. Zij dreigen onnodig te bezwijken aan ziektes die genezen kunnen worden, omdat ook de gezondheidszorg en hygiëne ondermaats zijn.

De VN-Veiligheidsraad heeft strenge sancties ingesteld tegen het communistische land. Hoewel humanitaire hulp daarvan is uitgezonderd, ondervinden hulpverleners “ernstige uitdagingen en vertragingen”. Vorig jaar hebben de VN tweederde van de mensen aan wie voedselhulp verleend had moeten worden niet bereikt. Onder hen 190.000 kleuters en 85.000 kinderen die “acuut ondervoed” waren. Twee miljoen mensen konden wel met hulp bereikt worden.

Donderdag mislukte een top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Breekpunt was onder meer verlichting van sancties tegen het land. Dinsdag meldden Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten dat er weer gewerkt wordt aan de raketbasis Tongchang-ri, die permanent ontmanteld zou zijn.