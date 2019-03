Onbehaarde Apen: Tatiana Afanassjewa, vrouw tussen de Einsteins

In recent gevonden Einsteinbrieven correspondeert de wereldberoemde natuurkundige met Tatiana Afanassjewa. Wie was deze Russisch-Nederlandse wiskundige, die vooral bekend is geworden als de vrouw van hoogleraar Paul Ehrenfest? In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over Afanassjewa, haar werk en haar bijzondere band met Einstein.