RIVM: kinderen slapen slecht door het licht van hun telefoons

Jongeren die vlak voor bedtijd op hun telefoon of ander scherm kijken, slapen korter en slechter. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, AMC, Nederlands Herseninstituut en Lifelines dat woensdag is gepubliceerd. Dat komt onder meer door het blauwe licht dat de schermen uitstralen. Het RIVM noemt het belangrijk dat men zich hiervan bewust is, omdat moderne schermen meer blauw licht geven dan oudere types.

In het onderzoek werd gekeken naar de gevolgen van het gebruik van schermen op de slaap van kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar oud. Van de kinderen tot 13 jaar kijkt 22 procent iedere dag in bed op een telefoon, tablet of computer. Adolescenten (van 13 tot 18 jaar oud) nog veel meer: 83 procent.

Korter en slechter

Veel jongeren slapen te weinig, stelde de Amsterdamse GGD al eens vast. Lees ook: Ik ben 16 en ik slaap niet voor 2 uur

De groep die dagelijks of voor lange tijd op een scherm kijkt, slaapt gemiddeld veertig minuten korter. Dat komt voornamelijk doordat zij later gaan slapen.

Als de jongeren iedere dag in het uur voordat ze gaan slapen nog in het blauwe licht van hun telefoon of een ander apparaat kijken, slapen ze korter, worden ze vaker ‘s nachts wakker en zijn ze overdag slaperiger. Die klachten bleken al na een week minder te worden als ze dat niet deden, of een speciale bril met oranje glazen droegen die het blauwe licht tegenhoudt.

Waarschuwingen

Voor de effecten die blauw licht heeft op de slaap heeft wordt al langer gewaarschuwd, ook voor volwassenen. Dit onderzoek is volgens het RIVM echter het eerste uitgebreide Nederlandse onderzoek naar de gevolgen van schermgebruik op de slaap van kinderen en adolescenten.

De biologische klok van de mens raakt in de war van het blauwe licht, dat we van nature alleen in daglicht gewend zijn. Op veel telefoons en apps is daarom ook een nachtstand beschikbaar, die het felle licht vermindert. Of die filters werken en een positieve invloed hebben op de slaap, moet volgens het RIVM nader onderzocht worden.