OM wil Hells Angels verbieden wegens eindeloze ‘geweldsspiraal’

De motorclub Hells Angels moet worden verboden vanwege de “geweldscultuur” binnen de organisatie. Daarvoor heeft het Openbaar Ministerie woensdag gepleit in de rechtbank in Utrecht bij het begin van de civiele procedure tegen de motorclub. De motorclub kent verschillende interne onderscheidingen voor het plegen van geweld.

In eerdere strafzaken tegen de motorbende is het bestaan van zeker twee soorten ‘geweldspatches’ vastgesteld. Op de clubkleding kan bijvoorbeeld de Dequiallo-patch worden gezien, voor Hells Angels die geweld pleegden tegen de politie. Verder noemt het OM de Filthy Few-patch, voor leden die een moord hebben gepleegd. Een speld van een bolhamer zou worden uitgereikt aan leden die namens de club geweld hebben gebruikt.

“De geweldscultuur van Hells Angels MC en soortgelijke outlaw motorcycle gangs leidt tot een eindeloze geweldsspiraal”, betoogt het Openbaar Ministerie.

‘Gewone mensen’

De advocaat van de motorclub, Geert-Jan Knoops, noemt het bewijs van het OM in zijn verweer flinterdun. Veel leden van de Hells Angels zijn “gewone, schappelijke mensen die gewone beroepen uitoefenen”, stelde de advocaat, zo melden verschillende media. Een verbod zou duizenden gewone burgers raken, voegde hij toe.

Advocaat Knoops stelt bovendien dat Hells Angels geen vereniging vormen en daarom niet verboden kunnen worden. De afdelingen en hun clubhuizen bestaan volgens Knoops onafhankelijk van elkaar. Dat meldt ANP.

De zaak loopt nog tot en met donderdag. De uitspraak staat gepland op 29 mei. De motorbende Satudarah werd vorig jaar verboden door een civiele procedure van het Openbaar Ministerie. Een jaar eerder werd motorclub Bandidos verboden. Recent startte het OM ook een procedure om No Surrender te laten verbieden.

Het OM kiest voor de civiele rechtszaken tegen de motorbendes omdat de strafrechtelijke weg niet effectief genoeg is. Dat zei een officier van justitie van het Landelijk Parket, Oebele Brouwer, eerder. Via het strafrecht kunnen alleen individuen worden vervolgd. Met een civiel verbod is het mogelijk de hele vereniging te verbieden.