Nog vijf Nederlandse ex-Waffen-SS’ers krijgen pensioen uit Duitsland

Nog vijf Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Waffen-SS hebben gediend en daarbij gewond zijn geraakt, krijgen pensioen uit Duitsland. Dat meldt het Landschaftsverband Rheinland (LVR), de instantie die de betalingen uitkeert, woensdag in een persbericht. Het was bekend dat Nederlandse voormalige leden van de Waffen-SS een maandelijks bedrag kregen. Voor het eerst meldt de LVR nu hoeveel het er nog zijn.

Aanleiding voor de verklaring van de Duitse instantie is dat verschillende Nederlandse media vorige maand meldden dat 34 Nederlanders vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS een aanvullend pensioen uit Duitsland krijgen. Dat blijkt niet te kloppen.

Waffen-SS De Waffen-SS was de gewapende tak van de SS, de paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazipartij. Als Nederlander kon je alleen lid worden van de Waffen-SS.

Het gaat om 34 personen die in Nederland wonen die een uitkering krijgen omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gewond zijn geraakt. Het bedrag dat zij maandelijks gemiddeld ontvangen, is 330 euro. Dat kunnen óf Duitse burgers zijn, óf personen die tijdens de oorlog voor het Duitse leger hebben gediend. Voorwaarde is dat zij gewond zijn geraakt. Alleen voor dienstjaren bij de Waffen-SS, bijvoorbeeld, geldt dit pensioen niet.

Frontsoldaten

Woensdag schrijft de LVR dat tussen die 34 personen 6 Nederlandse ex-Waffen-SS’ers zitten. Van één ervan is onlangs het pensioen stopgezet omdat niet bekend is waar hij verblijft. Een andere voorwaarde voor de maandelijkse uitkering is dat degene geen misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Opvallend is dat vier van de Nederlanders daarop zijn onderzocht. Dat kan betekenen dat het geen ‘gewone’ frontsoldaten zijn geweest, maar mogelijk met kampen of antiverzetsacties te maken hebben gehad. Een van de vijf Nederlanders die de uitkering nog krijgt, wordt onderzocht. Het is niet bekend waarom.

Hoeveel Nederlandse voormalige Waffen-SS’ers ooit dit pensioen kregen, is niet bekend. Het aantal Nederlanders dat voor de Waffen-SS heeft gediend (van de ‘gewone’ SS kon je als Nederlander geen lid worden) bedraagt volgens het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies tussen de 22.000 en 25.000.

Tussen de 34 personen in Nederland met dit pensioen zitten ook een Duitse ex-SS’er en een Letse voormalig Waffen-SS’er. Hun uitkeringen worden momenteel onderzocht, meldt de LVR woensdag. Daarnaast zijn er zes Duitse burgers die tijdens de oorlog verwondingen op hebben gelopen en nadien naar Nederland zijn verhuisd. Dan zijn er nog vier voormalige Wehrmacht-soldaten die een maandelijks bedrag krijgen. Van nog een persoon wordt onderzocht in welk deel van de Duitse krijgsmacht hij heeft gediend. De overige inwoners van Nederland die de uitkering krijgen, betreft weduwes van voormalig soldaten.