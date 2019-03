Musea voor volkenkunde willen ruimhartig koloniale roofkunst teruggeven

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) heeft nieuwe spelregels opgesteld voor het terugvragen van koloniale roofkunst. De beoogde consequentie is een ruimhartige teruggave van objecten uit de rijkscollectie aan herkomstlanden. Het museum, in 2014 ontstaan door een fusie van het Tropenmuseum in Amsterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Nijmegen, beheert de nationale volkenkundige collectie en publiceerde donderdagmorgen het nieuwe beleid.

Het museum wacht claims niet af en gaat ook zelf op zoek naar roofkunst in de collectie, zegt directeur Stijn Schoonderwoerd. „We weten dat een deel van onze collectie is verworven in de koloniale periode, een periode van grote machtsverschillen en onrecht.” Het museum is niet alleen bereid roofkunst te restitueren, maar ook objecten die voor het herkomstland van groot nationaal, cultureel of maatschappelijk belang zijn.

Het museum bezit 375.000 voorwerpen, waarvan sommige vier eeuwen oud zijn. Als de oorspronkelijke eigenaar onvrijwillig afstand heeft gedaan van een object, doet het er niet toe hoe lang geleden dat is gebeurd, zegt Schoonderwoerd. „Als we vandaag de dag op basis van internationale verdragen zeggen dat uit Syrië gestolen objecten niet in onze collectie thuishoren, waarom zou dat principe dan niet gelden voor objecten die honderd jaar geleden zijn geroofd?”

Het museum beoordeelt de claims en brengt daar, na toetsing door een commissie met externe deskundigen, advies over uit aan de minister van Cultuur. Omdat het rijkseigendommen zijn, beslist de minister uiteindelijk wat er moet gebeuren.

Bij teruggave stelt het museum geen eisen aan de wijze waarop de terugvragende partij het object beheert. „Dat is niet meer aan ons”, aldus Schoonderwoerd.

In de restitutieregels van het museum staat nadrukkelijk dat ze niet gelden voor andere nationale collecties. Schoonderwoerd verwacht dat zijn aanpak uiteindelijk voor de hele museumsector gaat gelden.

Schoonderwoerd is ook directeur van het Wereldmuseum in Rotterdam. Omdat de 85.000 collectiestukken van dat museum gemeente-eigendom zijn, heeft daar het college van B&W uiteindelijk het laatste woord bij claims.