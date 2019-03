Meer Nederlanders klopten vorig jaar aan bij voedselbanken

Meer Nederlanders deden vorig jaar een beroep op hulp van een voedselbank. Het ging om 140.000 mensen, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2017. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken woensdag bekendgemaakt.

Voedselbanken zetten sinds 2017 nadrukkelijk in op het bereiken van meer klanten. Vorig jaar heeft dat voor het eerst tot resultaat geleid, zeggen ze. De belangrijkste oorzaak van de brede stijging is volgens de koepelorganisatie het feit dat de toelatingsnormen van voedselbanken versoepeld zijn. Er is een voorlichtingsvideo gemaakt om mensen in armoede beter te bereiken. Voedselbanken zijn daarnaast gaan samenwerken met wijkteams, of specialisten in verslavingszorg en schuldhulp.

Voedselbanken zoeken naar meer klanten. Ze omarmen het ‘supermarktmodel’: met het karretje langs de schappen en zelf het eten kiezen.

Volgens de voedselbanken zijn er steeds meer mensen die de hulp nodig hebben. Zo’n 450.000 mensen in Nederland hebben om de dag te weinig geld om een volwaardige maaltijd met vlees of vis op tafel te zetten. Die trend lijkt zich in de eerste twee maanden door te zetten. Nu voeding en energie door het verhoogde btw-tarief duurder zijn geworden, komen volgens de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken meer mensen financieel in moeilijkheden.

Werkgelegenheid

De samenstelling van het klantenbestand is in 2018 veranderd. Zo is het aantal alleenstaanden en vijftig-plussers dat aanklopte, toegenomen. Die laatste groep profiteert, volgens de Voedselbanken, niet van de groeiende werkgelegenheid in Nederland.

Het aantal klanten dat het gratis voedsel langer dan drie jaar nodig heeft nam ook toe. Van 6 procent in 2015 naar 14 procent in 2018. Dat houdt verband met het feit dat langdurige armoede in Nederland gestegen is, zeggen de Voedselbanken.

Een aantal van de 169 voedselbanken in Nederland heeft de eigen vestiging zo ingericht dat die meer op een reguliere winkel lijkt. De “banken” zijn bijvoorbeeld vijf dagen per week geopend, in plaats van maar één dag waarop hulpbehoevenden meerdere kratten voedsel in een keer ophalen. Klanten kunnen wekelijks gemiddeld 26 producten ophalen bij een voedselbank, tegen een gezamenlijke waarde van gemiddeld 43 euro.