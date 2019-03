Matthijs van Nieuwkerk nieuwe presentator College Tour

Matthijs van Nieuwkerk gaat het televisieprogramma College Tour presenteren. Hij volgt Twan Huys op, die het programma voor de NTR heeft ontwikkeld, maar het vanwege zijn overstap naar RTL niet meer kon presenteren. De nieuwe samenwerking met de 58-jarige presentator van De Wereld Draait Door betekent ook dat het programma straks gemaakt wordt door de NTR en BNNVARA samen.

In College Tour kunnen jonge mensen vragen stellen aan bekende mensen uit Nederland en daarbuiten. De presentator leidt het gesprek in goede banen en vraagt zo nodig door. Het was dankzij dat programma dat Twan Huys door toenmalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard werd gevraagd om de presentatie van RTL Late Night over te nemen van Humberto Tan, zo zei hij in de podcast 30 Minuten Rauw. Dat project eindigde afgelopen maandag toen RTL abrupt besloot het programma van de zender te halen.

Lees ook: Twan Huys en RTL Late Night: een op alle fronten mislukt project

Town hall

Twan Huys presenteerde College Tour van 2007 tot en met 2018. Hij kwam op het idee voor het programma door zogenoemde town hall meetings in de Verenigde Staten. Bij die bijeenkomsten, georganiseerd in verkiezingstijd, kunnen mensen vragen stellen aan politici. Het NTR-programma beperkt zich niet tot politici, maar nodigt ook kunstenaars, auteurs en artiesten uit.

Zo zijn de Dalai Lama, topmodel Doutzen Kroes en kok Alain Ducasse te gast geweest. Een interview met misdadiger Willem Holleeder leidde in 2012 tot ophef.

Matthijs van Nieuwkerk is in 2012 zelf te gast geweest in het programma. Hij had destijds naast De Wereld Draait Door, dat nog altijd loopt, ook onder meer Holland Sport en de Top 2000 à Go-Go gemaakt. Nadien heeft hij ook DWDD University en het boekenprogramma Moby Dick gepresenteerd. In 2017 werd aangekondigd dat het seizoen van DWDD ingekort zou worden van negen naar zes maanden, zodat Van Nieuwkerk meer tijd zou hebben voor andere projecten.

In mei begint het nieuwe seizoen van College Tour. Dan niet meer op maandag, maar op zondag. Een “prachtslot”, aldus Willemijn Francissen, mediadirecteur van de NTR.