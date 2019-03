Kan de coalitie een parlementaire enquête eindeloos rekken?

EINDELOOS REKKEN: Bij parlementaire enquêtes horen schuldigen - en vaak ministers die opstappen. Is er daarom geen startdatum geplakt op de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen? De initiatiefnemers Tom van der Lee (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) wilden graag in 2020 beginnen, maar de coalitiepartijen hebben dat tegengehouden. Nu staat nergens wanneer het onderzoek er precies komt - wel dat het pas begint nadat het repareren en versterken van woningen ”op orde” is. Is dit een handigheidje van de coalitie, om de enquête eindeloos uit te kunnen stellen en op die manier de positie van verantwoordelijk minister Eric Wiebes veilig te stellen, vraagt NRC-redacteur Barbara Rijlaarsdam zich af. Volgens VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz is dat niet aan de orde. “We willen het niet wéér verpesten voor de mensen in Groningen.”

STAATSINGRIJPEN: Eigenlijk is de hele Tweede Kamer het wel met Wopke Hoekstra eens. Althans, met zijn besluit om namens de staat aandelen Air France-KLM te kopen. Toch waren er nog behoorlijk wat meningsverschillen in het Kamerdebat gisteren. Allereerst was de oppositie kritisch over de manier waarop Hoekstra dat had gedaan: hij lichtte op het laatste moment in het geheim de fractiespecialisten in, die niet met hun fractievoorzitters mochten overleggen. Had de Kamer het opkopen van de aandelen nog tegen kunnen houden? Linkse oppositiepartijen waren vooral enthousiast over het ingrijpen van de staat in de markt. Direct werd de vraag opgeworpen: moet de Volksbank, het oude SNS Reaal dat in 2013 werd gered, wel terug de markt op? Het opvallendste standpunt kwam van CDA-Kamerlid Eric Ronnes: hij sloot niet uit dat de Volksbank in staatshanden blijft.

KARAKTERMOORD: Ze hadden samen nog Immer wieder geht die Sonne auf gezongen. Oud-WODC-directeur Frans Leeuw wist niet beter of zijn verhouding met de medewerkster die later klokkenluider werd, was in orde. Ja, er was een conflict geweest over een onderzoek, maar dat was rechtgetrokken. Niet volgens de medewerker zelf, wiens rapport over het drugsbeleid werd aangepast onder invloed van het ministerie van Justitie. Volgens de klokkenluider bewoog Leeuw steeds vaker mee met de wensen van het ministerie. Drie kritische commissies bogen zich over de kwestie. Eén daarvan concludeerde: er waren pogingen tot beïnvloeding, maar die konden alleen slagen als Leeuw als directeur niet achter zijn onderzoekers bleef staan. Leeuw reageert vandaag in de Volkskrant. Hij stelt dat niet alle pogingen tot beïnvloeding slecht zijn. De conclusie van de commissie noemt hij “karaktermoord”. ”Het is niet zo dat onderzoekers alles weten en dat beleidsmakers domme idioten zijn. Een krachtige dialoog is nodig.”

WAARDIG OUDER: Gert-Jan Segers schreef zijn manifest als reactie op de ‘voltooid leven’-wet van D66, en nu is het kabinetsbeleid. Zorgminister Hugo de Jonge kondigde gisteren aan dat hij het manifest Waardig ouder worden gaat uitvoeren. Het belangrijkste doel: eenzaamheid tegengaan en mensen die het leven moeilijk vinden, beter begeleiden. In de formatie werd een compromis gesloten. Er werden wat punten uit het manifest van Segers overgenomen en er kwam een onderzoek naar voltooid leven. Nu wordt het hele manifest dus overgenomen, maar hoe staat het eigenlijk met het onderzoek, een concessie aan D66? Segers wist het niet, volgens De Jonge komt het onderzoek op gang. Aan het eind van dit jaar moet het klaar zijn. D66 probeert de druk wat op te voeren: Pia Dijkstra maakt een reeks podcasts over het onderwerp.

HOOFDREDACTEUR KUZU: “Ik had me zo verheugd eindelijk eens invloed te kunnen uitoefenen op dit programma.” Het WNL-programma Goedemorgen Nederland maakt partijleiders tijdens verkiezingstijd voor één dag gasthoofdredacteur, maar Tunahan Kuzu van Denk zat er vanmorgen als ‘gewone’ gast. Discriminatie, suggereerde Kuzu: er is onderscheid gemaakt op basis van “politieke achtergrond en etnische achtergrond”, zei hij in het programma. Gisteren was Kees van der Staaij van de SGP wél hoofdredacteur en dat is volgens Kuzu niet eerlijk. Volgens presentator Maaike Timmerman is er voor gekozen om Kuzu niet als hoofdredacteur te laten optreden vanwege Kuzu’s “aanvallen op persvrijheid”. Volgens Timmerman ”boycot” Denk de programma’s van WNL regelmatig “vanwege meningen van mensen aan onze tafel”.

PLAGIAAT: ”Klimaattreuzelaars”, noemde Jesse Klaver Rutte en Buma afgelopen week. Dat woord is volgens De Telegraaf ‘geleend’ van het populaire Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Zij had het onlangs over ”climate delayers” en de Britse krant The Guardian wijdde er een stuk aan. Klaver putte al eerder uit werk van anderen: Zondag met Lubach liet zien hoe hij stukken uit toespraken van Obama overnam. En Klaver citeerde ook al eens zonder bronvermelding uit een stuk van cabaretier Vincent Bijlo. Klaver ontkent dat hij plagiaat heeft gepleegd. Hij zegt dat er voor ”klimaattreuzelaars” verschillende termen bestaan en dat hij ”dit altijd benoemd” heeft. Of Ocasio-Cortez de term dan van hém gestolen heeft? ”Dat zou ik zeker niet durven te zeggen.”

QUOTE VAN DE DAG:

“Mohammed toonde zich steeds weer de meerdere van zijn vervolgers. Niet door geweld te gebruiken tegen hen die hem bespotten of beledigden, maar juist door géén invulling te geven aan de basale gevoelens van vergelding.”

Volgens oud-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren moeten moslims een voorbeeld nemen aan de profeet Mohammed, schrijft hij een opinistuk in NRC.

Correctie (6 maart 2019): in een eerdere versie stond dat Kees van der Staaij vorige week hoofdredacteur bij Goedemorgen Nederland was, dat moet gisteren zijn.