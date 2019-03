Kabinet maakt eerder geld vrij voor bestrijding werkdruk in onderwijs

Minister Arie Slob van (Onderwijs, ChristenUnie) maakt eerder geld vrij voor de bestrijding van de hoge werkdruk in het basisonderwijs. Dat staat in een brief die hij woensdag aan de Tweede Kamer stuurde. In Den Haag werd woensdag gedebatteerd over de onderwijsfinanciën. Vanaf komend schooljaar is in totaal 333 miljoen euro beschikbaar, waar dat eerst nog 237 miljoen euro zou zijn.

Dat het geld er op termijn zou komen, stond al vast sinds Slob begin vorig jaar een akkoord sloot met de onderwijsbonden. In het zogenoemde werkdrukakkoord stond dat het onderwijs ieder jaar iets meer zou krijgen, tot 430 miljoen euro in 2022. Een veelgehoorde klacht was toen al dat het extra geld te laat kwam. Daar geeft de minister nu gedeeltelijk gehoor aan. Dat doet hij onder anderen op verzoek van vakbond CNV Onderwijs, in februari 2018 nog een van de ondertekenaars van het werkdrukakkoord.

Onderwijsbond AOb riep in januari een landelijke staking uit, de eerste waarin leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken.

220 euro

Door de ingreep van Slob hebben scholen per volgend schooljaar gemiddeld 49.500 euro te besteden, wat neerkomt op circa 220 euro per leerling. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan het aantrekken van onderwijsassistenten of vakdocenten, conciërges of verbeterde ICT.

Het werkdrukakkoord kwam er nadat in 2017 en 2018 een aantal keer landelijk werd gestaakt door onderwijspersoneel, dat zich boos maakte om de hoge werkdruk. Ook voor volgende week vrijdag is zo’n staking aangekondigd. Slob eindigt zijn Kamerbrief woensdag met de aankondiging van meer maatregelen om het landelijk lerarentekort aan te pakken. Er wordt gewerkt aan het concreet maken van die maatregelen.

Het aantal online vacatures voor het primair onderwijs is de afgelopen drie schooljaren verdrievoudigd. CNV Onderwijs toont zich in een eerste reactie opgetogen over het besluit van Slob, dat volgens de bond “meteen helpt”.