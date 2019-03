Joël Domingos klinkt breekbaar op z’n best

De Nederlands-Kaapverdiaanse zanger, rapper en producer Joël Domingos bracht in 2017 de ep Lullaby uit, vol kleine luisterliedjes over een verloren liefde. Donker, pijnlijk en openhartig. Met Zoeken In Het Donker Gaat Niet Lukken Zonder Licht kruipt hij uit zijn schulp. De Rockacademie-student heeft nu hoorbaar minder negativiteit aan zijn hoofd. Subtiel legt Domingos fijne koortjes over de muzikale producties. „Ik kan niet stressen meer om dingen”, zingt hij op de warme toetsen van ‘Alles Is Oké’. In ‘Advies’ gaat hij terug naar zijn muzikale roots; een dreigende loop van synths klinkt als hij venijnig rapt.

Zijn Kaapverdiaanse wortels klinken door in het swingende ‘Mama Zei’, en ‘Mindelo’ zit vol met Latijns-Amerikaanse salsa. In de laatste twee nummers gaat het tempo omlaag en twijfelt hij openlijk aan zichzelf. Gek genoeg lijkt hij daarin het meest comfortabel. Domingos experimenteert en zoekt verrassend de zon op, maar klinkt breekbaar op zijn best.