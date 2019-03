Jaap Stam nieuwe trainer van Feyenoord

Jaap Stam (46) volgt Giovanni van Bronckhorst op als trainer van Feyenoord. Dat heeft de Rotterdamse club woensdagmiddag bekendgemaakt. Stam tekent een contract voor twee jaar.

De oud-international van het Nederlands elftal was pas sinds eind december trainer van PEC Zwolle, maar kon de aanbieding van Feyenoord naar eigen zeggen niet weigeren. Op de site van zijn nieuwe club: “Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC Zwolle, maar voor elke ambitieuze trainer geldt dat als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken, je daar heel serieus over gaat nadenken.” Stam heeft daarbij alle ruimte gekregen van PEC, zegt hij:

“Ik ben PEC Zwolle dankbaar voor het feit dat zij begrip hebben voor mijn ambities en er snel zijn uitgekomen met Feyenoord”

Stam wordt in Rotterdam-Zuid voor de vierde keer hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Eerder was hij dat bij de Engelse club Reading. Sinds het najaar dus van PEC Zwolle. Bij die club begon in 2013 ook zijn trainerscarrière, als assistent-coach van het eerste elftal. Daarna vervulde hij een aantal verschillende functies bij Ajax, waaronder die van trainer van het tweede elftal. Dat kwam toen uit in de Jupiler League, de huidige Keuken Kampioen Divisie.

Giovanni van Bronckhorst vertrekt komende zomer na vier jaar bij Feyenoord. De club zal op zoek moeten naar een coach die jeugd kan ontwikkelen en een team kan opbouwen.

Van Bronckhorst

Feyenoord moest op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Giovanni van Bronckhorst (43) in januari aankondigde de club komende zomer te verlaten. Hij won in vier jaar bij de club vijf prijzen, waaronder de landstitel in 2016-2017. Feyenoord staat op het moment derde in de eredivisie, op grote afstand van de nummers één en twee: PSV en Ajax.

Feyenoord lijkt op zowel sportief als financieel vlak achterop te zijn geraakt bij de clubs uit Eindhoven en Amsterdam. De club is al uitgeschakeld voor elke mogelijke prijs, en staat nog maar drie punten voor op nummer vier AZ. Robin van Persie stopt na dit seizoen met voetballen en van anderen, zoals Tonny Vilhena en Nicolai Jørgensen, wordt verwacht dat ze vertrekken.

Verschijning

Technisch directeur Martin van Geel: “Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen. Hij is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer.”

Jaap Stam kwam als speler uit voor achtereenvolgens PEC Zwolle, Willem II, PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan en Ajax. De verdediger speelde bovendien 66 wedstrijden in het Nederlands elftal.