Honderden IS-strijders gevangen genomen bij evacuatie Baghouz

In de Syrische provincie Deir es-Zor zijn woensdag zo’n 400 strijders van Islamitische Staat gevangen genomen door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat zegt een commandant van die eenheid tegen Reuters. Honderden anderen gaven zich over.

De strijders probeerden volgens het persbureau te vluchten uit de plaats Baghouz, het laatste gedeelte van het voormalig kalifaat dat nog niet is heroverd door de coalitietroepen. Baghouz, vlakbij de grens met Irak, is van alle kanten omsingeld sinds vrijdag een slotoffensief is ingezet. Dat wordt geleid door de SDF, een coalitie van voornamelijk Syrische Koerden, die worden gesteund door de Verenigde Staten.

In zijn doodsstrijd toont het kalifaat zich opnieuw van zijn wreedste kant. In Baghouz zijn massagraven gevonden met onthoofde yezidi-vrouwen.

Sindsdien zijn duizenden burgers uit Baghouz geëvacueerd. De honderden IS-strijders die woensdag gevangen zijn genomen, bevonden zich volgens Reuters onder hen. Honderden andere strijders zouden zich over hebben gegeven. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Zo’n tweehonderd strijders hebben zich dit weekend al overgegeven.

Kalifaat

Een woordvoerder van de Syrische strijdkrachten zei dinsdag dat er op dat moment nog ongeveer duizend strijders in Baghouz zaten. Het veroveren van de stad zou het einde van het kalifaat betekenen, dat IS in 2014 uitriep in delen van Syrië en Irak.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten worden in het oosten van Syrië voorbereidingen getroffen om het einde van het kalifaat uit te roepen. Een Amerikaanse kolonel waarschuwt tegenover echter Reuters voor te vroeg juichen: “De coalitie heeft geleerd geen tijdschema te verbinden aan de laatste slag.”