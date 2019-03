‘Honderd jaar eenzaamheid’ van García Márquez wordt Netflix-serie

De serie zal volgens persbureau AP voor een groot deel worden opgenomen in Colombia. De twee zoons van de in 2014 overleden García Márquez, Rodrigo García en Gonzalo García Barcha, zullen meewerken als uitvoerend producent. De verschijningsdatum en het aantal seizoenen is nog niet bekend. Netflix plaatste een korte teaser op Twitter.

Rodrigo García vertelt aan de The New York Times dat zijn vader tijdens zijn leven nooit toestemming heeft gegeven voor verfilmingen, omdat hij vond dat het omvangrijke verhaal niet in één, laat staan twee films zou passen. Ook stond hij erop dat zijn verhaal in het Spaans verteld moest worden.

Magisch realisme

Een Spaanstalige Netflix-serie voldoet volgens García wel aan de eisen van zijn vader, dus gingen hij en zijn familieleden akkoord. Netflix had al eerder successen met Spaanstalige series, zoals de misdaadserie Narcos, ook deels opgenomen in Colombia. Met Honderd jaar eenzaamheid borduurt de streamingdienst voort op dit succes.

Honderd jaar eenzaamheid, in het Spaans Cien años de soledad, is vertaald in meer dan 46 talen. García Márquez vertelt hierin het verhaal van de familie Buendía, woonachtig in het fictieve dorp Macondo in de Colombiaanse jungle. Hoofdthema’s van de roman zijn oorlog, incest en kolonialisme. Het behoort tot het genre magisch realisme, waarin maatschappelijk relevante onderwerpen moeiteloos worden afgewisseld met bovennatuurlijke gebeurtenissen.