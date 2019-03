Het roer gaat om, nu écht, belooft Facebook-baas

Op het eerste gezicht is het niets minder dan een bom onder de interneteconomie. Facebook, het socialemediabedrijf dat zijn geld de laatste jaren vooral verdiende met het verzamelen en combineren van zoveel mogelijk informatie over zijn gebruikers, kondigde woensdagavond aan dat het roer helemaal om gaat.

Facebookoprichter Mark Zuckerberg schrijft in een blogpost dat hij zich wil richten op zogeheten versleuteling, om op die manier een op privacy gericht sociaal netwerk te ontwikkelen. Als berichten tussen gebruikers versleuteld zijn, kan Facebook de inhoud van berichten niet meer lezen, wat het hele verdienmodel van het bedrijf zou veranderen.

Of de aankondiging van Zuckerberg ook op het tweede gezicht zo revolutionair is, zal de komende tijd moeten blijken. Eerdere privacybeloftes van Facebook werden herhaaldelijk geschonden. Hij nam zelf al een voorschot op de scepsis: „Ik begrijp dat veel mensen niet denken dat Facebook dit kan of wil. Want eerlijk gezegd hebben we geen al te beste reputatie op het gebied van privacy.” Toch denkt hij dat het gaat lukken.

Drie vragen.

1 Wat kondigt Zuckerberg precies aan?

Hij zet in het blog plannen uiteen om Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger (alledrie eigendom van Facebook) te integreren met elkaar. Maar dan op zo’n manier dat gebruikers van die netwerken onderling versleutelde berichten kunnen uitwisselen, zonder dat Facebook daarbij kan meelezen. Volgens hem betekent dat een grote verschuiving, weg van het openbare delen, wat nu de standaard is op sociale media. „Ik geloof dat op privacy gerichte communicatie nog belangrijker zal worden dan de open platformen van vandaag.”

2 Waar komt deze verschuiving vandaan?

Facebook ligt zwaar onder vuur vanwege jarenlange privacyschandalen. Vooral de Cambridge Analytica-affaire trok veel aandacht. Daarbij werden gegevens van Facebookgebruikers misbruikt voor politieke campagnes. Overheden komen in verschillende landen inmiddels in actie. Een Britse parlementscommissie vergeleek het bedrijf vorige maand na een uitgebreid onderzoek nog met ‘digitale gangsters’, wat een voorbode zou kunnen zijn van veel strengere regelgeving en straffen voor het bedrijf.

Ook op Europees niveau gaan steeds meer stemmen op voor hard ingrijpen bij Facebook, tot het verplichte opsplitsen van het bedrijf aan toe. Deze aankondiging van Zuckerberg lijkt een vlucht naar voren om overheidsingrijpen voor te zijn.

Zuckerberg voelt ook de hete adem in zijn nek van concurrenten. Apple en Microsoft richten zich al langer expliciet op privacy.

3 Gaat Zuckerberg werkelijk doen wat hij belooft?

Zoals hij zelf ook al aangeeft, is zijn reputatie niet al te best. Hij trad veel te laks en te laat op bij het Cambridge Analytica-schandaal, dat geeft hij inmiddels zelf ook toe.

En – pikant bij deze grote aankondiging – de oprichters van het door Facebook overgenomen WhatsApp vertrokken vorig jaar boos; vanwege zorgen dat Zuckerberg de beloftes over versleuteling op dat platform niet serieus nam.