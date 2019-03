Hele sterrenstelsels rond een enkele toon

Ooit was Isang Yun (1917-1995) een gevierd componist. Met zijn unieke cocktail van Koreaanse muziektradities en Europese avant-garde was Yun een witte raaf in de naoorlogse componistenvolière. Dirigent Dennis Russell Davies werkte in de jaren tachtig met Yun samen en heeft met het Bruckner Orchester Linz een imposant, gevarieerd dubbel-album aan hem gewijd. Of het autobiografisch gemotiveerde Celloconcert (1976) ‘een van de belangrijkste werken van de twintigste eeuw is’, zoals het boekje wil, valt te bezien, maar in de bevlogen uitvoering met solist Matt Haimovitz is het zonder meer diepgravend en meeslepend. De afwisseling van soloconcerten en kamermuziek werkt ook erg goed: juist in die solo’s en duo’s hoor je hoe subtiel Yun steeds hele sterrenstelsels bouwt rond een enkele toon. Fascinated by a single tone is dan ook de titel van een andere recente dubbel-cd, waarop schitterende kamermuziek van Yun en zijn tegenpool Giacinto Scelsi bijeengebracht is.

Klassiek Bruckner Orchester Linz, Isang Yun Sunrise falling ●●●●●