Ghosn verlaat incognito de cel waar hij ruim 100 dagen vast zat

De gewezen Nissan-topman Carlos Ghosn is woensdag na 107 dagen op borgtocht vrijgekomen. Hij verliet de gevangenis in Tokio incognito, ogenschijnlijk gekleed als bouwvakker met een petje, bril, gezichtsmasker en reflecterend vest. Op foto’s is te zien dat een vermomde man onder begeleiding van cipiers naar buiten werd gebracht. Ghosn heeft zijn borg van 100 miljard yen (7,9 miljoen euro) betaald, bevestigde de rechtbank.

Carlos Ghosn wordt er onder meer van verdacht dat hij inkomsten heeft verzwegen in officiële stukken voor de Japanse beurs. Als hij aan alle feiten schuldig wordt bevonden, riskeert hij volgens de aanklager een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar, schrijft persbureau Reuters. Ghosn herhaalde kort voor zijn vrijlating in een verklaring dat hij onschuldig is. Hij spreekt van “onterechte en niet-onderbouwde beschuldigingen”.

Voorwaarden

Om op borgtocht vrij te kunnen komen, moest de voormalige topman akkoord gaan met een aantal voorwaarden, zei een van zijn advocaten volgens persbureau AP. Zo mag hij wel bellen, maar niet internetten. Ook mag hij het land niet verlaten en staat er een bewakingscamera op zijn voordeur gericht. Met andere betrokkenen in de zaak mag hij geen contact hebben.

Ghosn werd vastgehouden in een spartaanse isoleercel, zei zijn zoon. Hij zou onder meer door het slechte eten tien kilo zijn afgevallen. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog onbekend. Eerder sprak zijn raadsman de verwachting uit dat de rechtszaak nog maanden op zich zal laten wachten.