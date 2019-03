Filmoverzicht: Clint Eastwood schittert als drugskoerier, prettige retro-sfeer in ‘Captain Marvel’

●●●●● The Mule: Misdaadfilm Clint Eastwood schittert als een drugskoerier op hoge leeftijd in het bitterzoete ‘The Mule’. Lees de recensie: Broos maar vol levenslust Regie: Clint Eastwood. Met: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest. In: 75 bioscopen

●●●●● Captain Marvel: Superheldenfilm Concurrent DC had veel succes met ‘Wonder Woman’. Marvel heeft nu ook een superheldenfilm met een vrouw in de hoofdrol: ‘Captain Marvel’. Lees de recensie: Prettige retro-sfeer in ‘Captain Marvel’ Regie: Anna Boden, Ryan Fleck. Met: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law. In 124 bioscopen

●●●●● On the Basis of Sex: Biopic Ruth Bader Ginsburg is vanaf het begin van haar carrière een voorvechtster geweest van vrouwenrechten. De film over haar is weinig avontuurlijk. Lees de recensie: Brave biopic van juridisch icoon Ruth Bader Ginsburg Regie: Mimi Leder. Met: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux. In: 55 bioscopen

●●●●● Posoki: Drama De Bulgaarse speelfilm ‘Posoki’ schetst een somber beeld van het leven in Sofia aan de hand van zes taxichauffeurs. Lees de recensie: Sombere taxi-ritten in Sofia Regie: Stephan Komandarev. Met: Anna Komandareva, Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Borislava Stratieva, Georgi Kadurin. In: 10 bioscopen

●●●●● The Front Runner: Politiek drama ‘The Front Runner’ gaat over het seksschandaal waarin de Amerikaanse presidentskandidaat Gary Hart in de jaren tachtig verzeild raakte. Was die affaire het einde van de privacy? Lees de recensie: Hoe roddel de politiek ging bepalen Regie: Jason Reitman. Met: Hugh Jackman, J.K. Simmons, Vera Farmiga. In: 25 bioscopen

●●●●● Pájaros de verano: Drama In ‘Pájaros de verano’ liggen de overeenkomsten met de maffia voor het oprapen. Maar de film onderscheidt zich van andere drugsfilms door de couleur locale waarin de actie zich ontvouwt: de inheemse Colombiaanse Wayúu-cultuur. Lees de recensie: Misdaadfilm in een exotisch decor Regie: Ciro Guerra en Cristina Gallego. Met: José Acosta, Carmiña Martínez. In: 31 bioscopen