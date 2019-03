Duitse ambassadeur Venezuela moet het land verlaten

De Duitse ambassadeur in Venezuela Daniel Kriener moet het land binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de Venezolaanse regering woensdag in een verklaring bekendgemaakt. Kriener zou de diplomatieke regels hebben geschonden door zich te bemoeien met “binnenlandse aangelegenheden”. De regering noemt dit “onacceptabel”. Ook zou hij zich hebben aangesloten bij “extreme delen” van de oppositie.

De regering heeft niet bekendgemaakt wat Kriener precies heeft gedaan. Twee dagen geleden was de ambassadeur aanwezig op de luchthaven van hoofdstad Caracas om parlementsvoorzitter en zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó te verwelkomen. De Duitse ambassade noemde de terugkeer van Guaidó op Twitter “een stap in de richting van een politiek en vreedzaam proces” om de crisis in Venezuela te overwinnen. Ook heeft Duitsland, samen met andere Europese landen waaronder Nederland, Guaidó erkent als interim-president.

AlemaniaVzla Embajada Alemana VEN El embajador Daniel Kriener estuvo hoy en el aeropuerto de Maiquetía junto a otros representantes de países de la UE. Que el regreso al país por parte de Juan Guaidó se llevara a cabo, fue un paso hacia un proceso político y pacífico para la superación de la crisis venezolana. https://t.co/i6ao2O49Q6 5 maart 2019 @ 02:03 Volgen

Lees ook: Guaidó kan wel een succesje gebruiken

Een woordvoerder van de Duitse regering heeft bevestigd dat Kriener het land moet verlaten, aldus Reuters. De regering laat weten na overleg met bondgenoten met een gepaste reactie te komen.

Kriener is de eerste ambassadeur van een Europees land dat Venezuela wordt uitgezet. Eind februari werden al zes Amerikaanse journalisten op het vliegtuig gezet. Ook werd een vierkoppige delegatie van het Europese Parlement de toegang tot Venezuela geweigerd.