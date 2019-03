Dochter oud-president Oezbekistan opgepakt na ‘schenden huisarrest’

De dochter van voormalig president Islam Karimov van Oezbekistan is woensdag opgepakt. Gulnara Karimova moet haar huisarrest, wegens een eerdere veroordeling voor verduistering en afpersing, verder in de gevangenis uitzitten. Ze zou de voorwaarden van haar huisarrest hebben geschonden. Dat meldt de Oezbeekse justitie, aldus persbureau Reuters.

Voorwaarden voor het huisarrest waren dat ze haar telefoon en internet niet zou gebruiken en het huis niet mocht verlaten. Volgens de rechter zou ze deze voorwaarden “systematisch” hebben geschonden.

Volgens haar advocaat is ze “onder dwang” meegenomen uit het appartement en naar een onbekende bestemming gebracht. De Oezbeekse autoriteiten zouden haar onder druk willen zetten om afstand te nemen van haar tegoeden in Zwitserland, aldus haar advocaat. Bovendien zou ze onder druk worden gezet om af te zien van haar hoger beroep. De autoriteiten wilden al in 2017 haar buitenlandse tegoeden van zo’n 1,5 miljard dollar bevriezen.

Corrupt imperium

Karimova verdween in 2014 uit de openbaarheid na een ruzie had met haar vader. Pas in 2017 maakte de autoriteiten bekend dat ze twee jaar eerder was veroordeeld. Voor die tijd leek ze de gedoodverfde opvolger van haar vader en was ze lid van de internationale jetset. Islam Karimov regeerde het land 27 jaar tot hij in 2016 overleed.

Ook beheerde ze een groot corrupt imperium. Zo hadden de in Nederland gevestigde telecombedrijven VimpelCom en TeliaSonera zo’n 300 miljoen euro aan steekpenningen betaald aan Takilant, een brievenbusfirma in handen van Karimova. Takilant moest uiteindelijk in Nederland een boete betalen van bijna 1,6 miljoen euro wegens omkoping en valsheid in geschrifte.