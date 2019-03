Dit schrijven de Spaanse kranten over de winst van Ajax

Ajax versloeg dinsdagavond de zittende Champions League-kampioen Real Madrid met 1-4 in stadion Bernabéu. Real vloog daardoor al in de achtste finale uit het Europese toernooi. Door de straten van Amsterdam was het vreugdegejoel nog tot laat te horen.

De Spaanse kranten doen ondertussen verslag van frustratie en teleurstelling aan de Spaanse zijde. De aanhangers van Real kijken vooral in de spiegel. “We hebben een kloteseizoen”, zegt speler Dani Carvajal in La Vanguardia.

“Ajax onttroont Madrid”, schrijft de krant

Marca, “in de ergste nacht sinds mensheugenis”.

Lees ook het wedstrijdverslag: Wie speelde eigenlijk thuis in Madrid?

‘Niet eerder duurden negentig minuten zo lang’

Een wedstrijdverslag piekt ook op de meest-gelezen-lijst van de website van El Periódico. De krant benadrukt het contrast in leeftijd en ervaring tussen de twee teams: “De witte heerschappij duurde iets meer dan duizend dagen en eindigde afgelopen week abrupt dramatisch in een noodlottige week [...] met een generatie die aan zijn einde is.” En: “Niet eerder duurden negentig minuten zo lang voor Madrid in het eigen stadion.”

“Koude douche van de werkelijkheid voor Madrid”, kopt El País. “In het eerste jaar na Cristiano Ronaldo verslaat het onervaren Nederlandse team op bizarre wijze de kampioen.”

“Real Madrid verdrinkt in zijn eigen bloed”, schrijft El Mundo. De aanvoerder van Real zou het onder andere over het team hebben afgeroepen, omdat hij gezegd had dat er “weinig te vrezen” was van de jonge spelers van Ajax.

‘Madrid komt terug’

“Het slechtste Madrid in jaren”, schrijft het Spaanse dagblad ABC. “Het werd al gezegd dat Madrid dit seizoen deed denken aan de slechtste periode in de jaren negentig en dit werd bevestigd tegen Ajax.”

In La Razon zint het verslagen sterrenteam alweer op revanche. “Madrid is groter dan ieder van ons, het komt altijd terug en komt sterker terug”, zei Real-trainer Santiago Solari.

Internationale kranten

Ook in andere landen werd het nieuws van de bijzondere overwinning beschreven. “Real vliegt eruit na een koninklijk pak slaag”, schrijft de Duitse krant Bild. “Het wonder op deze Europese avond werd verzorgd door Ajax in Spanje.”

“Dusan Tadic inspireert Ajax tot een verbluffende overwinning op de kampioenen van Real Madrid”, schrijft de Britse krant The Guardian.

Zelfs persbureau Bloomberg spreekt in zijn nieuwsbulletin met markt- en beursnieuws over het “almachtige Ajax”. “Voetbal haalt deze column niet vaak, maar dit soort resultaten worden dan ook niet vaak behaald.”