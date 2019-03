Nieuwe video-dienst Disney mogelijk eerst in Nederland

Disney zou overwegen om de online-videodienst die het concern vermoedelijk dit jaar in de VS introduceert, eerst in Nederland aan te bieden. Zo zou Disney+ op een kleine, maar geavanceerde markt de grootste technische fouten uit de kijkdienst willen halen.

Dat meldt het gerenommeerde The Information op basis van anonieme betrokkenen. Disney heeft altijd beloofd dat de dienst zal uitblinken in gebruiksvriendelijkheid.

The Information noemt Disney+ de „meest agressieve poging van een traditioneel mediabedrijf om de concurrentie aan te gaan met Netflix en Amazon Prime Video”. Voor abonnees van bijvoorbeeld Netflix betekent de introductie van de videodienst dat Disney zijn eigen producties terugtrekt van sites van derden. Films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic worden exclusief voor Disney’s eigen dienst.

Deals met kabelaars

Het concern houdt op 11 april een bijeenkomst voor analisten. Dan wordt waarschijnlijk bekend hoe Disney deze dienst aan de man wil brengen. Mogelijk kiest Disney voor deals met Amerikaanse kabelmaatschappijen, zoals Netflix ook een overeenkomst heeft met kabelaar Comcast. Dan zal het bedrijf wel inkomsten moeten delen met die distributeurs en heeft Disney evenmin rechtstreeks contact met kijkers. Dat laatste is interessant vanwege marketing, reclame en directe verkoop van Disney-producten.

Disney zou ook kunnen samenwerken met Apple, suggereert The Information. Dat bedrijf bouwt hard aan een eigen videodienst. De inhoud van Apple’s toekomstige videodienst laat echter nog te wensen over. Een exclusieve overeenkomst met Disney – met mogelijke reclame als ‘kijk de nieuwe Star Wars-film en de opvolger van Frozen alleen via Apple’ – helpt beide bedrijven. Nadeel voor Disney is dat Apple een commissie per abonnee zal inhouden: 30 procent van het abonnementsgeld of meer. Disney houdt donderdagmiddag zijn aandeelhoudersvergadering.