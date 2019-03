Defensie betaalt niet voor advocaatkosten Kroon

Militair Marco Kroon krijgt de kosten voor juridische bijstand na zijn arrestatie in Den Bosch dit weekend niet van defensie vergoed. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie woensdag naar aanleiding van berichtgeving van de Telegraaf. Eerder betaalde Defensie dergelijke kosten wel vanwege Kroons uitzonderingspositie als drager van de Militaire Willems-Orde.

De majoor zou tijdens carnaval in Den Bosch een agent een kopstoot hebben gegeven nadat deze hem had aangesproken op wildplassen. Kroons advocaat Geert-Jan Knoops bevestigde nog hetzelfde weekend dat de militair inderdaad was betrapt op wildplassen. Of er ook sprake was van geweld, wordt door justitie nog onderzocht, aldus Defensie. Volgens zijn advocaat heeft Kroon geen agent mishandeld.

Kroon kwam eerder in aanraking met justitie. Eerder kreeg de militair 300.000 euro advocaatkosten vergoed van Defensie omdat hij drager was de ridderorde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.

Persaandacht

Defensie wilde woensdag niet tegen NRC zeggen of Kroon of zijn advocaten naar aanleiding van het incident dit weekend weer een verzoek tot het vergoeden van de juridische kosten hebben ingediend. Maar als dat wel gebeurt, zal Defensie de kosten niet betalen. Het ministerie wil niet zeggen hoe het precies tot die afweging is gekomen. Wel stelt een woordvoerder dat persaandacht in eerdere zaken een rol speelde.

In 2011 beschuldigde justitie Kroon van illegaal wapenbezit en het gebruik van cocaïne. Van het laatste werd hij vrijgesproken, voor het bezit van stroomstootwapens kreeg hij een boete van 750 euro en een voorwaardelijke taakstraf. De kosten van de zaak liepen op tot bijna 2,5 ton aan juridische hulp. Zeven jaar later vertelde de militair dat hij in Afghanistan een Talibaanstrijder had opgespoord en vermoord, nadat hij Kroon een paar weken eerder korte tijd had ontvoerd. Dat incident had hij tien jaar verzwegen. Voor bijstand in deze zaak factureerde het kantoor van Knoops 43.000 euro. In beide gevallen betaalde Defensie.

Het ministerie vergoedde de kosten van de drugs- en wapenzaak destijds omdat Kroon toen net zijn ridderorde had gekregen. Naar aanleiding van die onderscheiding kwam er volgens Defensie “heel veel persaandacht” voor Kroons privéleven: “Doordat hij in het nieuws kwam door onze orde, vonden wij dat we hem op dat moment moesten bijstaan bij de negatieve publiciteit.” Waarom Defensie vorig jaar weer betaalde voor de advocaatkosten maar nu niet, is niet duidelijk.