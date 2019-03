De kattenladder is vaak een mini-mensenladder

De perfecte kattentrap is een boomtak, veel meer heeft een kat niet nodig om hogerop te komen. Maar mensen die vanuit bovenwoningen hun kat willen helpen om buiten en weer thuis te komen, maken vaak iets heel anders, zag Brigitte Schuster ( grafisch vormgeefster/fotograaf) die aan een boek werkt over kattentrappen in de katrijke Zwitserse stad Bern.In Zwitserland wonen ongeveer anderhalf miljoen katten, tegenover een half miljoen honden. Schuster denkt dat katten er mede zo populair zijn omdat 70 procent van de huishoudens huurt (in Nederland: 42 procent) en verhuurders meer genegen zouden zijn (stille) katten als huisdier toe te staan dan honden. De kattentrap wordt gezien als nuttig hulpmiddel om de katten weer thuis te doen komen.Dat in een stad veel katten wonen, hoeft overigens niet te betekenen dat er ook veel trapjes zijn. Istanbul herbergt duizenden zwerfkatten, die er volgens Schuster in slagen via balkons, regenpijpen, dakgoten en takken bijna elke gewenste bestemming te bereiken.In Bern zag Schuster wenteltrappen en trappen met zijleuningen voor katten. Trappen dus die in groter formaat, geschikt zouden zijn voor mensen. Het design riep bij Schuster de vraag op in wiens noden ze eigenlijk voorzien. Katten kunnen erdoor naar buiten, maar ook de eigenaar heeft er voordeel van. Die hoeft niet steeds naar de deur te lopen om te kijken of de kat zijn avonturen buiten al heeft afgerond.Het boek komt naar verwachting dit najaar uit, en kan al besteld worden via http://brigitteschuster.com/swiss-cat-ladders