Belgische burgemeester waarschuwt voor mogelijk nepfestival

In de Belgische stad Bree stond mogelijk een nepfestival gepland op 8 en 9 juni. Zo stonden de artiesten die werden aangekondigd al elders geboekt en was het terrein niet gereserveerd. De burgemeester en regionale politie vragen mensen die een kaartje hebben gekocht aangifte te doen.

Het Greatest Of All Time (GOAT) Urban Music Festival adverteerde online met artiesten als R&B-zanger Chris Brown en rapper Boef. Het viel de gemeente Bree op dat er reclame voor het festival was verschenen, terwijl er geen vergunningen waren aangevraagd. Zo had de festivalorganisatie een noodplan voor de evacuatie voor het terrein moeten laten opstellen.

Loodgietersbedrijf

Toen de stadsmedewerkers gingen nabellen bleek dat het festivalterrein Berkenbroek, waarmee geadverteerd werd, niet gereserveerd was. Uiteindelijk kreeg de gemeente de organisator aan de lijn. Dat bleek een loodgietersbedrijf. Het bedrijf zei dat het een extern bedrijf had ingehuurd voor het reserveren van de locatie en artiesten. Daarom kon hij naar eigen zeggen geen vragen beantwoorden.

“Toen zijn de noodbellen gaan rinkelen”, zei een woordvoerder van de stad Bree. “We zijn onderzoek aan het doen, maar we zijn er vrij zeker van dat het een neporganisatie is. Het verhaal houdt geen steek.”

Inmiddels is de festivalwebsite offline gehaald. Hoeveel mensen er uiteindelijk een kaartje hebben gekocht is op dit moment niet bekend. De zogeheten Early-Bird-kaartjes kostten 49,95, meldt NOS. Mensen die een kaartje hebben gekocht worden opgeroepen aangifte te doen.

Het ‘nepfestival’ doet denken aan het Fyre Festival. Hierover verscheen onlangs een populaire documentaire. Fyre lokte duizenden festivalgangers met social influencers naar de Bahama’s voor een slecht georganiseerd festival. Zo waren er luxe villa’s beloofd, terwijl de gasten in noodtenten werden opgevangen. De ‘chique catering’ bleek te bestaan uit boterhammen met kaas.

Correctie (6 maart 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat het festival op 8 en 9 juli had moeten plaatsvinden. Dat moest 8 en 9 juni zijn. Hierboven is dat aangepast.