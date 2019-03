Architect Arata Isozaki wint prestigieuze oeuvreprijs

De jury van de Pritzker Prize looft de Japanse architect Arata Isozaki voor het combineren van Oosterse en Westerse bouwstijlen in zijn werk: „Hij heeft Oost en West samengebracht, niet door imitatie of het maken van collages, maar via nieuwe wegen.”

Isozaki richtte in 1963 zijn eigen architectenbureau op. Zijn carrière begon in zijn thuisland Japan, waar hij onder andere het Museum for Modern Art (1975) in de stad Takasaki ontwierp. Later breidde Isozaki zijn activiteiten uit naar Europa, Noord-Amerika, Australië en andere Aziatische landen. In zijn ontwerpen combineert hij Oosterse bouwstijlen met Westerse architectonische stromingen als het Brutalisme en het Modernisme. Dat was ook goed te zien op zijn expositie in 1995 in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

De Allianz-toren van Isozaki in Milaan (rechts) Foto Miguel Medina/ AFP

In 1986 debuteerde hij in de Verenigde Staten met het Museum for Contemporary Art in Los Angeles: een abstract gevormd gebouw van zandsteen met een binnenplaats in Oost-Aziatische stijl. De jury van de Pritzker Prize beschouwt dit gebouw als een van zijn belangrijkste werken in Amerika. Twee bekende Europese gebouwen van zijn hand zijn de in 2015 opgeleverde Allianz-toren in Milaan en het Palau Sant Jordi-stadion in Barcelona, gebouwd voor de Olympische Spelen in 1992.

In 2011 ontwierp Isozaki samen met Britse beeldhouwer Anish Kapoor een opblaasbare concertzaal voor 500 mensen. De paarse ‘Ark Nova’ reisde door de Japanse streek Japan die in 2011 werd getroffen door de tsunami.

Isozaki is de zesenveertigste architect die bekroond is de Pritzker Prize sinds de eerste editie in 1979. De prijsuitreiking zal in mei plaatsvinden in Versailles. Eerdere winnaars van de architectonische ‘Nobelprijs’ waren bijvoorbeeld de Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry (1989), ontwerper van het Guggenheim Museum in Bilbao, en de Nederlander Rem Koolhaas (2000).