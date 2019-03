Abrupt einde aan een gouden tijdperk Real Madrid

Een uur nadat Real Madrid op pijnlijke wijze door Ajax is onttroond , strompelen de verslagen wereldsterren van ‘de Koninklijke’ door de catacomben van Estadio Santiago Bernabéu op weg naar hun auto’s. De meeste spelers hebben geen zin om verantwoording aan de pers af te leggen. Luka Modric, de winnaar van de Gouden Bal, kijkt al lopend naar de grond. Marco Asensio Willemsen, de ‘halve’ Nederlander van Real Madrid, schudt zwijgend het hoofd. De Braziliaan Vinicius Junior vertrekt hinkelend met een grimas op zijn gezicht naar huis. Het demasqué van Real Madrid in beeld. De Duitser Toni Kroos neemt wel de tijd om het echec in woorden uit te drukken. „We zijn totaal verdiend uitgeschakeld door Ajax”, zegt de middenvelder. „In beide duels waren wij gewoon de mindere ploeg.”

Wie had vooraf kunnen bedenken dat Kroos tot deze nuchtere conclusie zou komen? Wat voor Real Madrid na drie thuisnederlagen de avond van de ommekeer had moeten worden, eindigde in ongekende afgang. Nadat de club eerder door FC Barcelona uit het bekertoernooi was gestoten en in de competitie op een onoverbrugbare achterstand van twaalf punten was gezet, verdween tegen Ajax de laatste hoop op een prijs. Er kwam een einde aan een gouden periode waarin drie keer op rij de Champions League werd gewonnen. „Dat het na zoveel successen een keer minder gaat is heel menselijk”, zegt Kroos . „We konden dit seizoen op de belangrijkste momenten niet het allerbeste geven. Te veel spelers haalden hun topniveau niet. En dat gold ook voor mij.”

Kort daarvoor had Kroos samen met zijn ploeggenoten minuten achtereen op het veld met de trouwe fans getreurd, terwijl een ander deel van de aanhang buiten het stadion cynisch de naam van Ronaldo scandeerde of om het hoofd van voorzitter Florentino Pérez schreeuwde. Zo was de één nog in verdriet verzonken en waren anderen al op zoek naar de verantwoordelijken. „Voor onze fans was dit ook een dramatische week. Nadat we drie jaar samen feest hebben gevierd, is het nu even samen lijden met de supporters”, vertelt Kroos in de mixed zone van Bernabéu. „We zullen alles rustig moeten analyseren.”

Successen worden snel vergeten

Kroos weet echter als geen ander dat van rust de komende tijd geen sprake zal zijn. „Ja, ik weet hoe het werkt”, verzucht hij. „Successen worden heel snel weer vergeten. Met Bayern München heb ik één Champions League gewonnen, maar het is nog veel moeilijker om die beker drie jaar achtereen te winnen. Neem maar van mij aan dat het niet gewoon is wat hier is gepresteerd de voorbije jaren.”

De Spaanse pers kende echter geen genade voor het apathische spel van het elftal van Santiago Solari. ‘Een vernederend einde van een niet te evenaren tijdperk’, staat op de voorkant van de Madrileense Marca. ‘Tragische week’, kopt sportkrant AS. En kwaliteitskrant El País stelt koeltjes vast: ‘Madrid verliest alles’. De beschuldigende vinger van de media zal eerst naar coach Solari gaan. De Argentijn liet weliswaar weten niet aan opstappen te denken, maar de naam van José Mourinho zingt steeds harder rond. „Je zult begrijpen dat ik nu niets over de trainer ga zeggen”, zegt Kroos verontschuldigend.

Dat Real Madrid voor een totale renovatie van het elftal staat is wel duidelijk. Zo lijkt een vertrek van grootverdiener Gareth Bale en de Braziliaan Marcelo onvermijdelijk. Kroos ziet voor zichzelf nog wel een toekomst weggelegd bij Real Madrid. „Ik wil hier graag blijven. Honderd procent”, zegt de middenvelder die aan zijn vijfde seizoen in Madrid bezig is. Kroos vormde met Ronaldo, Modric, Sergio Ramos en Benzema het hart van het zo succesvolle elftal van Zinedine Zidane.

De sportieve ontmanteling werd eind vorig seizoen ingezet met het onverwachte vertrek van architect Zidane en topscorer Ronaldo. Real Madrid wist voor de clubiconen geen adequate vervangers aan te trekken. Aanvankelijk werd de nieuwe trainer Julen Lopetegui nog als de schuldige van het verval aangewezen, maar diens opvolger Solari wist het verlies van doelpuntenmachine Ronaldo ook niet te compenseren.

