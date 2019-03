76.000 migranten staken illegaal grens VS over: record in Trump-tijdperk

Het aantal migranten dat illegaal de Amerikaanse zuidgrens oversteekt naar de Verenigde Staten, neemt onder president Donald Trump iedere maand toe. In februari kwamen meer dan 76.000 mensen het land binnen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op woensdag.

De krant noemt het “een sterk signaal” dat het aangescherpte anti-immigratiebeleid van de regering van Trump de migranten niet ontmoedigt. Onder Trump zijn de grenscontroles aangescherpt en worden mensen die illegaal de grens oversteken, vaker opgepakt en opgesloten in detentiecentra. Deze detentiecentra zijn hierdoor overvol.

Gevaarlijkere routes

De nieuwe overheidsmaatregelen hebben volgens te krant tot gevolg dat migranten gevaarlijkere routes te kiezen om de grens over te steken. Dit doen ze om de aangescherpte grenscontrole te omzeilen.

Het aantal migranten dat de Verenigde Staten binnen probeert te komen is overigens niet historisch hoog. Onder president George Bush kwamen er op sommige momenten ruim 150.000 mensen per maand over de zuidgrens. Wel is er een verschil in samenstelling van de groep migranten. Begin deze eeuw staken vooral alleenstaande mannen te grens over, nu zijn het vooral gezinnen met kinderen.

Trump pleit sinds zijn verkiezingscampagne voor de bouw van een muur langs de gehele zuidgrens, om immigratie tegen te gaan. Door een conflict met het Congres over de financiering van deze muur werd een deel van de Amerikaanse overheid 35 dagen gesloten. Dit was de langse Shutdown ooit.

