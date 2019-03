‘Zuid-Korea ziet tekenen herstel Noord-Koreaanse raketbasis’

Noord-Korea lijkt bezig met het herstellen van een raketbasis die het eerder beloofde “permanent” te ontmantelen. Dat meldt persbureau Yonhap dinsdag, op basis van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst.

“[Noord-Korea] lijkt een dak en een deur van de Tongchang-ri faciliteit te herstellen”, zegt de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS tegen een parlementaire commissie, aldus Yonhap. Noord-Korea beloofde vorig jaar in gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in de “permanente ontmanteling” van de raketbasis. Het is onbekend wanneer het herstel van de faciliteit plaats zou hebben gevonden.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten melden ook dat het nucleaire complex Yongbyong, ten noorden van Pyongyang, sinds eind vorig jaar stil ligt. Het complex, dat in de buurt van Tongchang-ri ligt, kan nucleair materiaal leveren voor kernwapens, en was waarschijnlijk deel van de onderhandelingen tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vorige week in Hanoi.

Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten worden de nucleaire complexen en raketlanceerinrichtingen van Noord-Korea nauwlettend in de gaten gehouden, ook door de Verenigde Staten. Volgens de NIS hebben Zuid-Korea en de VS dezelfde informatie. De Zuid-Koreanen melden ook dat de testplaats Punggye-ri, waar de Noord-Koreanen veel van hun raketten hebben getest, nog steeds inactief is. Die raketbasis werd in mei vorig jaar door Noord-Korea ontmanteld.

De top tussen Amerika en Noord-Korea in Hanoi liep vorige week op niets uit. De Verenigde Staten willen dat Noord-Korea haar raketprogramma staakt. Noord-Korea wil verlichting van internationale sancties. Trump vertrok eerder dan gepland uit Vietnam. Er kwam tegen de verwachtingen in geen gezamenlijke slotverklaring.