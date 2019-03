Waarom is er niet sneller ingegrepen in Groningen?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in een groot onderzoek in 2015 dat eerdere aanwijzingen dat aardbevingen gevaarlijk konden zijn niet goed waren opgevolgd. Geruststellende onderzoeken waren bovendien te kritiekloos omarmd door de partijen in het ‘gasgebouw’, de zeer gesloten publiek-private samenwerking van onder meer het ministerie van Economische Zaken en gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) – de joint venture van Shell en ExxonMobil. Een parlementaire enquête kan deze gang van zaken met de hoofdrolspelers verder uitdiepen. Wie wist op welk moment waarvan, en waarom is er niet ingegrepen?

Na de beving van 3,6 op de schaal van Richter bij het dorpje Huizinge in augustus 2012 kwam de discussie over de gaswinning in Groningen los. Uit onderzoek van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bleek dat er mogelijk meer en zwaardere bevingen zouden gaan plaatsvinden. Een bodem die slechts af en toe trilde en voor scheurtjes zorgde in muren werd opeens een veiligheidsprobleem.

Waarom lukte het zo slecht om Groningers te helpen?

De schadeafhandeling is in Groningen jarenlang moeizaam verlopen. In de eerste jaren na 2012 moesten gedupeerden direct in gesprek met de formeel aansprakelijke NAM. In een poging een systeem in te stellen waarbij de staat als tussenpersoon de herstelkosten zou voorschieten, werd de schadeafhandeling begin 2017 voor bijna een jaar stilgelegd. Dat leidde tot veel frustratie: het leek erop alsof de staat niet wilde betalen.

Uiteindelijk kwam die nieuwe aanpak er wel, hoewel het nog altijd onduidelijk blijft waarom het zo lang moest duren. Hetzelfde geldt voor de versterkingsoperatie. Veel bewoners hebben een groot aantal tegenstrijdige adviezen gekregen over de vraag of hun huizen nu wel of niet veilig zijn, en de operatie is nog altijd nauwelijks op gang gekomen.