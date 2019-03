Tweede Kamer akkoord met mini-enquête over moskeeën

De Tweede Kamer wil via een parlementaire mini-enquête zelf onderzoek doen naar buitenlandse moskeefinanciering. Een motie van SP en SGP daartoe is dinsdag bijna unaniem aangenomen. Met dit middel kunnen moskeebestuurders onder ede worden gehoord over geldstromen uit het buitenland.

NRC en Nieuwsuur onthulden vorig jaar de namen van tientallen moskeeën die subsidie hebben aangevraagd in Golfstaten. Conservatieve geldschieters zouden daarmee invloed uitoefenen op de koers van Nederlandse moskeeën. Na de berichtgeving volgde in de Tweede Kamer onder meer een voorstel om een enquête te houden. Een Kamermeerderheid heeft zich daar nu achter geschaard.

Getuigen zijn na een oproep verplicht om te verschijnen bij de mini-enquête. De parlementaire ondervraging is een relatief nieuw onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer. Tot nu toe is er één keer gebruik van gemaakt: in 2017 voor onderzoek naar de Panama Papers. Anders dan bij een parlementaire enquête gaat aan de mini-enquête geen uitgebreid literatuuronderzoek vooraf.

Radicale boodschap

Volgens mede-indiener van de motie Kees van der Staaij (SGP) kan de enquête het zicht op buitenlandse geldstromen naar moskeeën vergroten. Hij wil specifiek weten in welke mate financiering gepaard gaat met het importeren van een radicale boodschap die de democratische rechtsorde ondermijnt. „Daar krijgen we nu onvoldoende onze vinger achter”, aldus Van der Staaij.

De Kamer zal eerst een werkgroep formeren die bepaalt welke getuigen er gehoord zullen worden. De enquête moet volgens Van der Staaij nog dit jaar plaatsvinden.