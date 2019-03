Slapen in een kunstwerk van Damien Hirst – voor een ton per nacht

Een hotelkamer van 100.000 dollar per nacht – het is het nieuwste ‘kunstwerk’ van Damien Hirst, de succesvolle Britse kunstenaar.

De 836 vierkante meter grote ‘Empathie Suite’ is gelegen op de bovenste etage van het Palms Casino Resort in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Na een 690 miljoen dollar kostende renovatie werd het hotel vrijdag officieel heropend.

Hirst had voor de publieke ruimten van het hotel al diverse grote kunstwerken gemaakt. Voor de hotelkamer ontwierp hij diverse meubels die hij voorzag van zijn handelsmerken. Zoals een biljart met een spin painting, zuilen bedekt met gekleurde stippen, een zwembad met vlindermotief.

De suite is aangekleed met zes kunstwerken. In de game room is een glazen container gevuld met twee haaien op sterk water (getiteld: Winner/Loser, 2018) en een grote vitrinekast gevuld met honderden diamantjes, 2018).

Aan de bar (een gekromde glazen bak gevuld met medisch afval) kunnen dertien gasten zitten. In de lounge, waar het tapijt, de gordijnen en de meubels bedekt zijn met vlinders, is plek voor 52 gasten. Op het balkon is een zwembad en een jacuzzi en voor de zekerheid telt de suite twee massagekamers.