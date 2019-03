Schadeclaim na ballonvaart

Jaarlijks zijn boven Nederland zo’n 7.500 ballonvaarten. Meestal lopen ze goed af en kunnen de ongenode gasten volstaan met een presentje voor de eigenaar of beheerder van hun landingsplaats. Maar op 5 augustus 2014 ging het in Utrecht mis. Een grote luchtballon met veertien passagiers kwam terecht in een weiland waarin paarden graasden. Enkele dieren raakten door de herrie en de drukte danig van streek. Een Friese merrie raakte (en bleef) kreupel en een getraumatiseerd springpaard moest worden geëuthanaseerd. De firma die de ballonvaart organiseerde, kreeg van de eigenaar een schadeclaim van bijna 14.500 euro plus een vordering van bijna 8.900 euro aan buitengerechtelijke incassokosten aan de broek.

Het bedrijf verzette zich daartegen met een beroep op de Gedragscode Ballonvaart die in 2005 werd opgesteld door belangenorganisaties van boeren en ballonvaarders. Daarin staat dat een ballon overal mag landen, omdat hij door de luchtvaartwet is ontheven van de verplichting te landen op een vliegveld. Maar de code is geen vrijbrief om gebruik te maken van grond van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. En eventuele schade komt voor rekening van de ballonvaarder. De kantonrechter in Utrecht veroordeelde het ballonbedrijf vorige maand tot betaling van de claim, plus ruim 1.100 euro aan incassokosten plus 1.300 euro aan proceskosten van de paardenhouder.