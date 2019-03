Rob Jetten wil het regeerakkoord vaker openbreken

REGEERAKKOORD OPENBREKEN: Het leidde een maand geleden nog tot een bijna-kabinetscrisis, maar Rob Jetten wil vaker het regeerakkoord openbreken. Hij vindt het dichtgetimmerde coalitieakkoord dat er nu ligt, maar niks, zei Jetten na afloop van de Kerdijklezing die hij gisteren hield. Volgens D66-fractievoorzitter Jetten is het akkoord van het kinderpardon juist een goed voorbeeld. ”Ik zou het heel mooi vinden als we dat bij meer onderwerpen kunnen doen, breder dan met alleen partijen die het kabinet hebben gevormd.” In de lezing gaf Jetten vast een voorzetje: minder belasting voor kleine spaarders en een hogere taks voor miljonairs.

TRANSFER: Vorige week stapte Henriëtte Prast uit de Eerste Kamerfractie van D66, nu staat ze op plek vier van de kieslijst voor de Eerste Kamer van de Partij voor de Dieren. Prast vertrok bij D66 met een knal; ze liet in de Volkskrant uitgebreid optekenen dat ze “niet wil horen” bij “een partij met zo’n kijk op dierenwelzijn”. Volgens Prast was de druppel dat D66 tegen een motie van de Partij voor de Dieren stemde om de plezierjacht verder in te perken. Dat heeft verdacht veel weg van een opzetje, maar daar is volgens Prast geen sprake van. Ze besloot pas nadat ze was opgestapt om voor de PvdD uit te komen, stelt ze in het AD.

ESCALATIELADDER: Nederland en Iran hebben weer een stapje gezet op de diplomatieke escalatieladder van Jaap de Hoop Scheffer. Het kabinet heeft de ambassadeur in Teheran teruggeroepen, nadat Iran twee Nederlandse diplomaten had uitgezet. De ruzie draait om twee moorden die zijn gepleegd in Nederland, volgens de AIVD door Iran. Zo’n ruzie escaleert stap voor stap, omschreef De Hoop Scheffer al eens. De allerlaatste stap? Sancties. Die werden al eerder opgelegd naar aanleiding van de moorden, maar de straffen waren nog niet al te hard. De Kamer wilde de druk destijds al opvoeren, Blok gaf Iran nog de tijd om ”de huidige zorgen weg te nemen”.

BIG-NUMMER 49043315204: ”Ontregel de zorg”, is het motto van zorgministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins. Maar zorgverleners zijn nu bang dat er juist papierwerk bij komt vanwege een nieuwe maatregel van het kabinet. Zorgverleners moeten hun registratienummer standaard gaan vermelden, zodat ze makkelijk te vinden zijn in het BIG-register. Dat moet op praktisch alle mogelijke plekken: rekeningen, naambordjes, websites en sociale media. Zorgverleners vinden die regel “totaal doorgeschoten” en volgens artsenfederatie KNMG kan de maatregel “op geen enkele steun in het veld rekenen”. Meerdere zorgverleners hebben uit protest al hun Twitternaam veranderd in hun BIG-nummer.

KOOPKRACHT: De koopkracht gaat echt, echt omhoog. Premier Mark Rutte blijft het ook na de tegenvaller over de stijgende energierekening verkondigen en krijgt vandaag nog eens bijval van het Centraal Planbureau. Nu zijn ook de nieuwste cijfers over de energierekening meegenomen, en de koopkracht stijgt dit jaar met gemiddeld 1,6 procent, berekende het planbureau. Minder goed nieuws voor het kabinet: de economische groei vlakt af. Voor de komende twee jaar wordt op een groei van 1,5 procent gerekend, beduidend minder dan de ruime 2 procent van afgelopen jaren. De oorzaken: de Brexit, het handelsbeleid van Donald Trump en de haperende Chinese economie.

BUITEN HET BINNENHOF: Ook Emmanuel Macron is bezig met een verkiezingscampagne: die van de Europese verkiezingen. Hoewel alleen in Frankrijk op zijn partij gestemd kan worden, plaatst Macron vandaag in kranten in alle 28 EU-lidstaten een opiniestuk. Volgens Macron was ”Europa nog nooit zo in gevaar”, door de Brexit en door “uitbaters van woede”. Ook na dit artikel blijft de vraag: bij welke Europese familie sluit Macron zich aan? ALDE, waar ook de VVD en D66 deel van uitmaken, hoopt nog altijd dat Macron zich bij de liberalen voegt. Maar Macron flirt ook met de gedachte een eigen groep op te zetten.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wilders’ uiterste houdbaarheidsdatum zou in zicht zijn. In zijn partij vrezen ze dit trouwens ook. Laatst somberde iemand: het zijn Geerts laatste jaren.”

Geert Wilders zit deze campagne opvallend vaak in tv-programma’s van de ‘linkse media’, stelt NRC-columnist Tom-Jan Meeus.