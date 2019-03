Raad van State kritisch over wetsvoorstel om telecomsector te beschermen

De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) dat de Nederlandse telecomsector moet beschermen tegen overnames. Als het aan de bewindspersoon ligt, moet bij een overname die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen eerst toestemming gevraagd worden bij haar ministerie.

Keijzer stuurde het voorstel dinsdag naar de Tweede Kamer. Als de overname vooraf niet gemeld is, kan die volgens de wet, mits die aangenomen wordt, teruggedraaid worden.

De Raad van State erkent het belang van het beschermen van Nederlandse internetbedrijven, aanbieders van telefonie of datacenters om de “vitale functie” die zij hebben. Volgens het adviesorgaan voorziet het voorstel daar alleen niet in.

De Raad van State is de belangrijkste adviesorgaan van de regering. Een van zijn voornaamste taken is het adviseren van regering en Kamer over wetsvoorstellen en bestuur. Die adviezen zijn niet bindend.

Vaag omschreven

“Het bevat alleen een opsomming van vaag omschreven omstandigheden waarin ondernemingen zich bij de minister moeten melden en waarbij de minister vervolgens een verbod kan uitvaardigen”, schrijft het in een reactie op zijn site. Het voorstel grijpt alleen in bij zeggenschap in de onderneming, vindt de Raad van State, maar laat na het uiteindelijke belang te verzekeren “namelijk het blijvend goed functioneren en de integriteit van de telecomdiensten”.

Het adviesorgaan vindt zelfs dat het voorstel in de huidige vorm niet naar de Tweede Kamer gestuurd had moeten worden. Andere kritiekpunten zijn dat het volgens de Raad van State moeilijk is vooraf te bepalen in welke omstandigheden de minister moet ingrijpen. De Raad vraagt zich ook af in hoeverre het voorstel botst met EU-wetgeving op het gebied van vrije verkeer van kapitaal en diensten.

Aanleiding voor het initiatief van staatssecretaris Keijzer was de poging van América Movil in 2013 om KPN over te nemen. Dat ging niet door omdat de Stichting Preferente Aandelen van KPN de overname blokkeerde. In de nasleep hiervan ontstond een debat over wat zo’n buitenlandse overname zou betekenen voor de telecominfrastructuur in Nederland.

Correctie (5 maart 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond Monica Keijzer.