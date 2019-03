Paul Huf Award voor Ghanese fotograaf Eric Gyamfi

De Ghanese fotograaf Eric Gyamfi (1990) is de winnaar van de Paul Huf Award 2019. Dat maakte organisator fotografiemuseum Foam dinsdagmiddag bekend. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge fotograaf onder de 35 jaar. Gyamfi werd gekozen uit 100 genomineerden uit 24 landen. Eerdere winnaars zijn onder anderen Pieter Hugo (2008), Alex Prager (2012) en Daisuke Yokota (2016).

Gyamfi vertelt telefonisch vanuit Ghana hoe blij hij is met de prijs. „Het is een hele eer dat mijn naam nu deel uitmaakt van dat bijzondere rijtje fotografen die de prijs eerder wonnen.” Gyamfi studeerde economie en informatie aan de Universiteit van Ghana maar ontdekte als snel dat daar zijn hart niet lag. Al tijdens zijn studie begon hij met fotografie, volgde verschillende workshops en ontving in 2016 het Magnum Foundation Fund. In 2017 nam hij deel aan de World Press Photo West African Master Class.

Untitled, uit de serie ‘Fixing Shadows; Julius and I’, 2018-2019

Foto Eric Gyamfi Untitled, uit de serie ‘Fixing Shadows; Julius and I’, 2018-2019

Foto Eric Gyamfi Untitled, uit de serie ‘Fixing Shadows; Julius and I’, 2018-2019

Foto Eric Gyamfi Untitled, uit de serie ‘Fixing Shadows; Julius and I’, 2018-2019

Foto Eric Gyamfi

Gyamfi won de Paul Huf Award met zijn project Fixing Shadows. Julius & I; een vertelling waarbij hij gebruikmaakt van bestaand beeld, zelfgemaakte foto’s en verschillende presentatietechnieken (geluidsfragmenten, foto’s, kaarten). Julius & I gaat over Julius Eastman (1940-1990), een Ghanese muzikant, en hoe Gyamfi zich tot deze hem onbekende man verhoudt. Hij raakte geïnteresseerd in Eastman nadat hij zijn portret op een boekcover had gezien en verdiepte zich in zijn leven. In de loop van het project mixte hij stap voor stap zijn eigen portretfoto steeds verder met die van Eastman. „Ik wilde onderzoeken hoe foto’s uit verschillende tijdvakken zich tot elkaar verhouden. En hoe, door een beeld van toen op een geheel nieuwe wijze te presenteren, de betekenis van dat werk verandert.” Julius Eastman werd 50 jaar eerder dan Gyamfi geboren, hij heeft hem nooit ontmoet, maar voelt een enorme verwantschap. „Ik wilde de tijd waarin hij leefde met die van mij samenvoegen, in elkaar over laten lopen.”

Gyamfi ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro en zijn werk zal dit najaar worden tentoongesteld in Foam in Amsterdam.