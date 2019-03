Pakistan arresteert tientallen verdachten van aanslag Kashmir

Pakistan heeft 44 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zelfmoordaanslag op een militair konvooi in Kashmir drie weken geleden. Dat heeft de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt. Als vergelding voerde India eind februari een bombardement uit in het Pakistaanse deel van de betwiste regio Kashmir. Hierna liepen de spanningen tussen de twee landen steeds verder op.

Volgens het ministerie zijn onder de gearresteerden twee prominente leden van de militante groepering Jaish-e-Mohammad (JeM). Deze terreurgroep heeft de aanslag opgeëist. Volgens Pakistan gaat het om de broer en de zwager van de leider van JeM, Masood Azhar.

In een verklaring zegt Pakistan de verdachten te hebben opgepakt op verzoek van India. Het land laat weten pas opnieuw in actie te komen tegen als India aanvullend bewijst verstrekt. “Tot nu toe heeft India geen bewijs geleverd. We hebben alleen een lijst met namen gekregen die in verband worden gebracht met de zelfmoordaanslag”, laat het ministerie weten in een verklaring.

De aanslag was een van de grootste in de regio in jaren. Meer dan veertig militairen kwamen om het leven en twintig anderen raakten gewond. India bombardeerde vervolgens een trainingskamp van Jaish-e-Mohammed. Het land houdt Pakistan medeverantwoordelijk voor de aanslag omdat die niks zou doen aan terreurgroepen op haar grondgebied. Pakistan ontkende dit.