Oud-staatssecretaris Bleker is nieuwe directeur Powerfield

Oud-staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA) wordt de nieuwe directeur van zonneparkenbedrijf Powerfield. Dat meldt het bedrijf dinsdag . Bleker was al sinds december 2017 verbonden aan Powerfield als lid van de adviesraad. Volgens het persbericht gaat het bedrijf „door de zeer sterke groei een nieuwe fase in”.

De oprichter en huidige directeur Symen Jellema heeft zich teruggetrokken uit het bedrijf. Financieel directeur Jean-Louis Bertholet, die ook eigenaar is van een grondmakelaardij en een grondspeculatiefonds, blijft in functie.

Powerfield, een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland, kwam in mei 2018 in opspraak toen NRC concludeerde dat het bedrijf zich bezighield met dubieuze grondtransacties. Volgens Bleker was het vertrek van Jellema „een persoonlijke keuze” die niets met de negatieve publiciteit rond het bedrijf te maken heeft.

Powerfield beloofde na de publicatie in NRC dat het zich niet meer van omstreden ‘ABC-transacties’ zal bedienen. Ook liet het twee externe onderzoeken uitvoeren naar zijn handelswijze. Die onderzoeken pleitten het bedrijf naar eigen zeggen vrij, maar ze zijn niet openbaar gemaakt.

Lees het onderzoek naar de grondtransacties van Powerfield: Grondspeculatie verpakt als groene belegging

Parken in ontwikkeling

Powerfield voltooide tot nog toe één zonnepark, in Veendam. Volgens de website van het bedrijf zijn 20 projecten in ontwikkeling. Dat aantal is stabiel.

Volgens Bleker groeit Powerfield echter wel sterk en is het aantal projecten op de site „achterhaald”. „We zijn de afgelopen maanden zeer succesvol geweest bij het afsluiten van reserveringsovereenkomsten met grondeigenaren.” Hoeveel parken Powerfield nu in ontwikkeling heeft, wil Bleker niet zeggen.

Powerfield financierde de aankoop van gronden voor zonneparken voornamelijk met geld van particuliere beleggers, maar dreef de aankoopprijs voor enkele van die gronden op door die binnen gelieerde vennootschappen van het bedrijf snel door te verkopen.