Oud-politiecommissaris gedaagd wegens valsheid in geschrifte en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven voor de strafrechter dagen wegens onder meer valsheid in geschrifte en het witwassen van crimineel geld. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een bevriende ondernemer uit de beveiligingsindustrie, Otto V., die samen met hem terecht moet staan.

Een woordvoerder van het landelijk parket zegt dat beide mannen zijn gedagvaard voor de rechtbank in Zwolle waar ze op 20 mei voor het eerst voor de strafrechter moeten verschijnen. Het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten heeft drie jaar geduurd. Vorige maand werd bekend dat commissaris Van den E. wegens fraude en corruptie door de Nationale Politie met onmiddellijke ingang is ontslagen. De vooraanstaande politieman werkte al veertig jaar bij de politie.

Van den E. was de laatste tien jaar directeur van Criminee!. Dit is de naam van het regionale platform criminaliteitsbeheersing in Oost-Brabant. Het gaat om een stichting waar overheid, bestuur en bedrijfsleven samenwerken om met technische middelen criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en binnensteden te bestrijden. Van den E. werd ‘uitgeleend’ door de politie en directeur van Criminee!. Ook Otto V. was actief bij dit platform. Hij regelde de inbreng uit het bedrijfsleven. De twee mannen waren samen ook actief in de wijnbouw. Otto V. is al meer dan tien jaar directeur van een wijngaard in Zuid-Frankrijk: Château Cavailhès.

Een man met een visie

Van den E. is de derde vooraanstaande politiefunctionaris die binnenkort voor de strafrechter moet verschijnen. Het OM heeft eerder laten weten de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie Frank Giltay te gaan vervolgen wegens fraude. Ook de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit moet zich voor de strafrechter verantwoorden wegens jarenlang en grootschalig fêteren van familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie.

De dagvaarding van Van den E. is opvallend. Hij gold volgens betrokkenen als de man met een visie binnen de politie. In 2006 startte hij met de regionale toezichtruimtes (RTR): fysieke plekken waar de politie en particuliere beveiligingsmedewerkers camerabeelden uitkijken, van zowel gemeenten als bedrijven(terreinen). Een grote stap binnen de publiek-private samenwerkingen tussen gemeenten, politie en het bedrijfsleven.

Van den E. maakte vooral naam met het project SecureLane. Daarin werkten het bedrijfsleven en de overheid samen om met cameratoezicht parkeerplaatsen te bewaken. Dat ging voornamelijk om de transportcorridor van de Rotterdamse haven via de A16, A58 en A67 naar Duitsland. Het moest diefstallen van ladingen uit vrachtauto’s tegengaan. Het project ging in Nederland ten onder aan z’n eigen succes: de diefstal kelderde en verplaatste zich naar onder meer België.

Dat Van den E. goed kon innoveren bleef niet onopgemerkt bij de landelijke politie. In 2013 werd hij landelijk ‘programmaleider sensing ’, waarmee hij verantwoordelijk werd voor de inzet en aanschaf van waarnemingsapparatuur zoals camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen. Met het sensingprogramma verzamelt de politie alle beschikbare informatie, van mobiele telefoons, camera’s en sociale media, die kan helpen bij de opsporing en bestrijding van criminaliteit. Ook was Van den E. betrokken bij de Innovation Experienceroom, een innovatieve hightech ruimte van de politieacademie in Apeldoorn.

Videojaaroverzichten

Naast de nauwe banden met ondernemer Otto V., zou de commissaris ook een videobedrijf van zijn zoon in Limburg financieel hebben bevoordeeld door deze firma filmpjes te laten maken voor bedrijven waar hij aan gelieerd was. Zo wordt uit foto- en videomateriaal, geplaatst door het bedrijf van zoon, duidelijk dat hij onder meer de videojaaroverzichten maakte voor Criminee! in 2011 en 2012, de stichting waar Van den E. toen directeur van was.

Van den E. en zijn medeverdachte zijn niet bereikbaar voor commentaar. Eerder zei de advocaat van Van den E., Marijn Zuketto, dat zijn cliënt alle aantijgingen ontkent. Er zou op geen enkele manier sprake zijn geweest „van onoorbaar gedrag”.