OM eist veertien jaar cel voor dood 1-jarig meisje Hengelo

Het OM eist veertien jaar cel tegen Maick S. uit Hengelo die verdacht wordt van de dood van de baby van zijn vriendin. Het meisje van veertien maanden stierf in oktober 2017 aan de gevolgen van “fatale kindermishandeling”. De officier van justitie acht doodslag bewezen.

Sarinda van E., de 23-jarige moeder van het meisje, moet volgens de officier een celstraf van anderhalf jaar krijgen voor “het bewust in hulpeloze toestand brengen en laten van haar kind”. De man en vrouw zeggen beiden van niets te weten.

Het meisje, Xaja, had volgens het OM onder meer 39 bloeduitstortingen, gebroken ribben, een gebroken dijbeen, hersenschade en zeer hoge concentraties amfetamine in het bloed. De verdachte man zou amfetaminen in zijn bezit hebben, hij gebruikte ze in die periode veelvuldig.

Biologische vader

Twee maanden voor het overlijden van het meisje trok de 33-jarige man in bij de vrouw en haar dochter in Hengelo. Toen merkte de biologische vader van Xaja het eerste letsel op. Hij legde dit vast op foto.

Gezien de verwondingen en het tijdstip van overlijden concludeert de officier van justitie dat de verdachte ook leugenachtige verklaringen heeft afgelegd. Na het overlijden zou de man sorry tegen de vrouw hebben gezegd, en zei hij dat het “niet zijn bedoeling is geweest”.