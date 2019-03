Nigeria arresteert ruim 300 mensen wegens ‘delicten’ bij verkiezingen

De Nigeriaanse autoriteiten hebben 323 mensen opgepakt rond de parlements– en presidentsverkiezingen van eind vorige maand. Dat meldde persbureau AFP dinsdag. Volgens het hoofd van de nationale politie pleegden zij ‘electorale delicten’ rond de stembusgang. Wat de opgepakte personen precies hebben gedaan, blijft onduidelijk.

De verkiezingen, waarbij zittend president Muhammadu Buhari voor een tweede termijn werd verkozen verliepen deels chaotisch. Veel stembureaus gingen te laat open en er waren vaak problemen met de kaartlezers die kiezers moeten identificeren. De verkiezingen werden bovendien een week later gehouden dan oorspronkelijk gepland, omdat de kiescommissie „de kwaliteit van de verkiezingen” door logistieke problemen niet zei te kunnen garanderen.

In het uiterste noorden en zuiden van het land en in de stad Lagos vonden rond de verkiezingen vuurgevechten plaats. Daarbij kwamen zeker vijftig Nigerianen om het leven. Ook twee politieagenten kwamen om het leven. Andere agenten zouden zijn aangevallen en daarbij gewond zijn geraakt. Bij verkiezingen vier jaar geleden lag het dodental op ongeveer honderd, in 2011 op achthonderd.

Verkiezingswaarnemers maken zich zorgen over de onrusten bij de verkiezingen. Oppositie Nigeria gelooft de uitslagen nu al niet meer

Beslissende voorsprong

Vorige week maakte de kiescommissie de eerste uitslagen bekend. Daaruit bleek dat de 76-jarige Buhari een beslissende voorsprong van vier miljoen stemmen had op zijn tegenstander Atiku Abubakar, de leider van de oppositie. Oppositiepartij PDP legde zich niet bij die uitslag neer en bestempelde de verkiezingen als een “farce”. De PDD beschuldigt Buhari ervan onder een hoedje te spelen met de kiescommissie en de politie. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve uitslag bekend wordt gemaakt. Waarnemers van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Staten uitten eerder hun zorgen over de gang van zaken rondom de verkiezingen.