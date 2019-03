Nederlands vrachtverkeer stijgt door aantrekkende bouwsector

Het Nederlandse vrachtverkeer heeft vorig jaar 2,1 procent meer goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS woensdag. Bijna de helft van de toename kwam door de aantrekkende huizen- en wegenbouw.

In totaal werd vorig jaar 125 miljoen ton aan bouwgoederen vervoerd, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2017. Naast bouwmaterialen rijden Nederlandse vrachtwagens vaak met levensmiddelen, veevoer en landbouwproducten. Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2018 gezamenlijk 680 miljoen ton aan goederen.

De woensdag gepubliceerde cijfers gaan alleen over het vervoer door Nederlandse vrachtwagens. Gemiddeld wordt zo’n 16 procent van de goederen in Nederland met buitenlandse vrachtwagens vervoerd, schrijft het CBS. Nederlandse vrachtwagens rijden vooral binnen de landsgrenzen: ruim 80 procent van het vervoerde tonnage in 2018 was binnenlands, zo’n 548 miljoen ton aan goederen.

4,8 procent minder naar het Verenigd Koninkrijk

Nederlandse vrachtwagens die vanuit en naar Nederland goederen transporteerden, vervoerden in 2018 bijna 106 miljoen ton: 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging komt volledig voor rekening van uitgaand Nederlands vrachtverkeer, dat 3,7 procent ton meer vervoerde. Het inkomende Nederlandse vrachtverkeer – vanuit het buitenland naar Nederland – daalde iets: volgens het CBS werd 1 procent minder tonnage getransporteerd.

Internationaal vervoer vanuit Nederland gaat vooral naar Duitsland en België. Die twee landen samen waren in 2018 goed voor 83 procent van het internationale vrachtverkeer. Het aandeel van Duitsland en België steeg ook dit jaar, met respectievelijk 3,2 en 5,4 procent. Het tonnage goederen vervoerd door Nederlandse vrachtverkeer naar het Verenigde Koninkrijk daalde met 4,8 procent. Het CBS deed geen onderzoek naar de oorzaak van de krimp, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. “We hebben niet direct een verklaring. Brexit kan de oorzaak zijn, maar ook het presteren van de Britse economie.”

Bijna 81 procent van het Nederlandse vrachtverkeer werd vervoerd door beroepsvervoerders, transporteurs die in opdracht van derden werken, schrijft het CBS. De rest is vervoer van goederen dat uitsluitend bestemd is voor het eigen bedrijf.

In 2016 op 2017 steeg het Nederlandse vrachtverkeer nog met 2,5 procent. Dat was de sterkste stijging van het goederenvervoer door Nederlandse vrachtwagens sinds 2007.